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Técnico de LAFC llenó de elogios a la Liga: "Miré un rival con un gran corazón"
Óscar Ramírez sale "satisfecho" tras la serie ante LAFC y rescata "el pundonor" de la Liga
Alajuelense acarició la hazaña… pero un golazo en el último suspiro lo deja fuera
Galería: Repase las mejores imágenes que dejó el duelo Alajuelense ante LAFC
Son Heung-min, Hugo Lloris y Bouanga fueron las grandes figuras que pisaron el cesped del Morera Soto.
La Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 tras caer 1-2 ante Los Angeles FC, resultado que dejó un marcador global de 2-3 en la serie correspondiente a los octavos de final.
El conjunto rojinegro luchó hasta el final en un compromiso intenso, pero terminó cediendo en los minutos decisivos ante el cuadro angelino, que selló su clasificación a la siguiente ronda del certamen regional.
Ahora, los aficionados pueden revivir los mejores momentos del partido a través de una galería fotográfica exclusiva, capturada por el enviado especial de Teletica.com, Juan Manuel Quirós, quien documentó cada instante clave del encuentro: desde la intensidad en el terreno de juego hasta la pasión en las gradas.
Técnico de LAFC llenó de elogios a la Liga: "Miré un rival con un gran corazón"
El técnico de Los Angeles FC, Marc Dos Santos, no ocultó su respeto hacia Liga Deportiva Alajuelense tras la ajustada victoria 1-2 que significó la eliminación del conjunto manudo en la Copa de Campeones de Concacaf 2026.
El estratega canadiense reconoció la complejidad del duelo y elogió el planteamiento del rival. “Felicitaciones a Alajuelense, que nos costó mucho”, afirmó en conferencia de prensa, dejando claro que el compromiso fue más exigente de lo esperado.
Óscar Ramírez sale "satisfecho" tras la serie ante LAFC y rescata "el pundonor" de la Liga
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez se mostró “satisfecho” y con mucho orgullo pese a caer en la serie ante Los Angeles FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Ramírez aseguró que a nivel grupal lograron competir ante un equipo de mucho más calibre.
Alajuelense acarició la hazaña… pero un golazo en el último suspiro lo deja fuera
Fue la despedida más dura para Alajuelense de la Copa de Campeones de Concacaf.
El estadio Morera Soto vivió una noche de infinidad de sentimientos, ilusión, sacrificio, entrega, lucha, susto y sobre todo tristeza... Esa tristeza que llegó en el último suspiro de la serie.