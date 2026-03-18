Galería: Repase las mejores imágenes que dejó el duelo Alajuelense ante LAFC

La Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 tras caer 1-2 ante Los Angeles FC, resultado que dejó un marcador global de 2-3 en la serie correspondiente a los octavos de final.

El conjunto rojinegro luchó hasta el final en un compromiso intenso, pero terminó cediendo en los minutos decisivos ante el cuadro angelino, que selló su clasificación a la siguiente ronda del certamen regional.

Ahora, los aficionados pueden revivir los mejores momentos del partido a través de una galería fotográfica exclusiva, capturada por el enviado especial de Teletica.com, Juan Manuel Quirós, quien documentó cada instante clave del encuentro: desde la intensidad en el terreno de juego hasta la pasión en las gradas.



