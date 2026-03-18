Alajuelense acarició la hazaña… pero un golazo en el último suspiro lo deja fuera

Fue la despedida más dura para Alajuelense de la Copa de Campeones de Concacaf.

El estadio Morera Soto vivió una noche de infinidad de sentimientos, ilusión, sacrificio, entrega, lucha, susto y sobre todo tristeza... Esa tristeza que llegó en el último suspiro de la serie.

Los Angeles FC derrotó 1-2 a Alajuelense (2-3 el globla) gracias a un golazo del venezolano David Martínez que acabó con toda esperanza rojinegra, ya cuando todos se preparaban para los tiempos extra.

Aún así, el partido comenzó de la mejor forma pensada para los rojinegros con un cabezazo de Santiago Van der Putten.

Algunos ni siquiera se habían sentado cuando apareció la cabeza del defensor central (de enorme serie) para cazar una bola suelta de Hugo Lloris y mandarla a guardar a las redes en apenas cuatro minutos. ¡Locura total en el Morera Soto!

¡Se rompe el empate en Alajuela! 💥 pic.twitter.com/GNBnyulPfd — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Alajuelense comenzaba así de la mejor forma posible la serie ante ese casi inalcanzable LAFC que quisieron vender en la previa.

El gol fue el bálsamo suficiente para aguantar con energía el dominio casi absoluto del cuadro angelino.

Por si fuera poco, en el arco brilló un Washington Ortega titánico que ya es parte de la historia dorada del club rojinegro.

Ortega tiene experiencia, su liderazgo se hace sentir bajo los tres palos y responde con grandeza en los momentos de mayor apremio. De ahí que fuera uno de los más aplaudidos de la noche.

Pero mientras todo era alegría, la Liga recibió una mala noticia que fue la lesión de Alexis Gamboa quien se marchó entre lágrimas de la cancha dando el lugar a Guillermo Villalobos.

Aún así, la Liga aguantó con dientes apretados una primera parte con un gran trabajo de la parte baja con Van der Putten como principal figura.

Pero comenzando la complementaria, LAFC despertó y consiguió un empate que ponía todo igual.

El salvadoreño Nathan Ordaz se encargó de definir en el punto de penal tras una jugada colectiva para el 1-1 al 51’, en una jugada que comenzó luego de una mala entrega de la saga manuda.

Ordaz finds the equalizer for LAFC! ⚽ pic.twitter.com/s3mhzhr749 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

El Machillo apostó por refrescar la ofensiva y sacó a Borges y Cisneros ahogados de correr tras la pelota para buscar controlar más al equipo angelino.

Además, también hizo entrar a Joel Campbell como opción para intentar tener más pelota ante las posesiones casi eternas del rival.

El LAFC estuvo cerca de evitar el tiempo extra, cuando Bouanga mandó un riflazo al palo, que apenas tocó con los dedos el portero charrúa Ortega, para todavía agigantar más su presentación.

Pero lo del palo fue un aviso del tremendo golazo que marcó el venezolano David Martínez ya en el tiempo añadido, con un trallazo desde fuera del área para el 1-2 definitivo que silencio todo el reducto manudo. Balde de agua fría y adiós a la ilusión.

Martínez delivers a stunning winner for LAFC! 🔥 pic.twitter.com/67yqCQR4S5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Un cruel adiós para la Liga que se despide del máximo torneo de la Concacaf, pero lo hace bajo el aplauso de su público y con la frente en alto, muy en alto, pues llegaron a competir ante uno de los mejores equipos de América.



