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Técnico de LAFC llenó de elogios a la Liga: "Miré un rival con un gran corazón"
Óscar Ramírez sale "satisfecho" tras la serie ante LAFC y rescata "el pundonor" de la Liga
Alajuelense acarició la hazaña… pero un golazo en el último suspiro lo deja fuera
Van der Putten y el mensaje tras la eliminación: "La afición reconoce que dimos todo"
El defensor fue uno de los pilares de la Liga pese a caer en la serie ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf.
El defensor de Alajuelense, Santiago Van der Putten, expresó su sentir tras la eliminación del conjunto rojinegro en la Copa de Campeones de Concacaf 2026, luego de caer en una serie que calificó como “una excelente eliminatoria” ante Los Angeles FC.
"Frente en alto." - Santiago Van Der Putten de Alajuelense 🎙️ pic.twitter.com/O5PP4z8df9— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026
El zaguero destacó la entrega total del equipo durante la serie ante Los Angeles FC, asegurando que el grupo dejó todo en la cancha.
“Qué mayor orgullo y reflejo que podemos dar que esta eliminatoria. Fue una excelente serie, dimos la vida y morimos, dimos todo lo que podíamos dar. Fue un golazo y era la única manera de romper ese bloque”, afirmó.
Van der Putten también tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición manuda, que se hizo presente y respaldó al equipo pese al resultado adverso.
“El apoyo de la afición fue increíble. Pese a la derrota, la gente reconoce que dimos todo el esfuerzo y nos valoran por eso”, comentó.
El futbolista resaltó el compromiso del plantel y el reconocimiento de los seguidores, en una noche marcada por la entrega, el esfuerzo y el orgullo rojinegro, a pesar de la eliminación internacional.
Técnico de LAFC llenó de elogios a la Liga: "Miré un rival con un gran corazón"
El técnico de Los Angeles FC, Marc Dos Santos, no ocultó su respeto hacia Liga Deportiva Alajuelense tras la ajustada victoria 1-2 que significó la eliminación del conjunto manudo en la Copa de Campeones de Concacaf 2026.
El estratega canadiense reconoció la complejidad del duelo y elogió el planteamiento del rival. “Felicitaciones a Alajuelense, que nos costó mucho”, afirmó en conferencia de prensa, dejando claro que el compromiso fue más exigente de lo esperado.
Óscar Ramírez sale "satisfecho" tras la serie ante LAFC y rescata "el pundonor" de la Liga
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez se mostró “satisfecho” y con mucho orgullo pese a caer en la serie ante Los Angeles FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Ramírez aseguró que a nivel grupal lograron competir ante un equipo de mucho más calibre.
Alajuelense acarició la hazaña… pero un golazo en el último suspiro lo deja fuera
Fue la despedida más dura para Alajuelense de la Copa de Campeones de Concacaf.
El estadio Morera Soto vivió una noche de infinidad de sentimientos, ilusión, sacrificio, entrega, lucha, susto y sobre todo tristeza... Esa tristeza que llegó en el último suspiro de la serie.