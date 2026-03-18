Van der Putten y el mensaje tras la eliminación: "La afición reconoce que dimos todo"

El defensor de Alajuelense, Santiago Van der Putten, expresó su sentir tras la eliminación del conjunto rojinegro en la Copa de Campeones de Concacaf 2026, luego de caer en una serie que calificó como “una excelente eliminatoria” ante Los Angeles FC.

"Frente en alto." - Santiago Van Der Putten de Alajuelense 🎙️ pic.twitter.com/O5PP4z8df9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

El zaguero destacó la entrega total del equipo durante la serie ante Los Angeles FC, asegurando que el grupo dejó todo en la cancha.

“Qué mayor orgullo y reflejo que podemos dar que esta eliminatoria. Fue una excelente serie, dimos la vida y morimos, dimos todo lo que podíamos dar. Fue un golazo y era la única manera de romper ese bloque”, afirmó.

Van der Putten también tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición manuda, que se hizo presente y respaldó al equipo pese al resultado adverso.

“El apoyo de la afición fue increíble. Pese a la derrota, la gente reconoce que dimos todo el esfuerzo y nos valoran por eso”, comentó.

El futbolista resaltó el compromiso del plantel y el reconocimiento de los seguidores, en una noche marcada por la entrega, el esfuerzo y el orgullo rojinegro, a pesar de la eliminación internacional.



