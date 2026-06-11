Lo más destacado
Rolando Fonseca: "Somos una selección amateur, no somos competencia para nadie"
Fernando Batista: "Estamos con un equipo joven y en construcción"
Seleccionados apuntan a lo obvio: Hay mucho por mejorar en La Sele
Hombre a hombre: La presión inglesa asfixió a La Sele
¡El baile nos salió barato! La Sele ni pudo competir ante una Inglaterra de talla mundial
Lo que aprendimos de los partidos ante Colombia e Inglaterra
Las dos derrotas generan muchas dudas alrededor de la Selección Nacional.
Las derrotas ante Colombia e Inglaterra no deberían sorprender a nadie. Eso sí, el accionar de la Selección Nacional genera dudas y dibuja en la cancha los problemas del combinado patrio.
En 2024, con Gustavo Alfaro al frente, Costa Rica hacía una Copa América donde mostraba cosas interesantes. Derrotas reñidas ante Brasil y Colombia, además de una victoria frente a Paraguay.
Tras ver lo ocurrido este miércoles ante Inglaterra, en Orlando, poco queda de aquel equipo.
Los europeos borraron a los nacionales del terreno de juego. La posesión fue de 81% a 19%, con el combinado de Fernando Batista rematando una sola vez en 90 minutos y desviada.
Costa Rica hizo menos de un pase por minuto: se quedó en 70. Inglaterra, que sí jugará en el Mundial, realizó 509. Mientras Jordan Pickford tuvo un día de vacaciones, Patrick Sequeira y Abraham Madriz sumaron varios minutos en las pantallas de televisión ante el asedio rival.
Para el seleccionador, el análisis es obvio: “La realidad es que hoy se vio mucha diferencia, pero lo único que tenemos que pensar es que tenemos que trabajar mucho”.
Seis goles en dos partidos hablan de una zaga endeble, que hizo agua por los costados y por el centro. Eso sí, probablemente Patrick Sequeira y Manfred Ugalde son los dos futbolistas que salieron mejor parados de estos dos fogueos.
El camino a la Copa del Mundo 2030 ya inició y la Tricolor navega aguas turbulentas, aun cuando faltan muchos meses para el arranque de las eliminatorias.
Es obvio que el equipo debe mejorar en todas las facetas del juego y está más que claro para todos los involucrados.
“Tenemos que mejorar, y muchísimo, pero creo que tenemos un buen grupo y hay que crear una familia”, concluyó Manfred Ugalde.
Rolando Fonseca: "Somos una selección amateur, no somos competencia para nadie"
El exseleccionado nacional y comentarista deportivo, Rolando Fonseca, analizó la derrota 0-3 de la Tricolor ante Inglaterra en Estados Unidos.
"Te adelanto de une vez, estaremos fuera para el 2030, principalmente porque somos el hazmerreír, sin ideas, 17 días sin trabajo y 17 días que no le alcanzó al técnico para darme unos mínimos conceptos de trabajo a una selección en construcción, no pudo darle, para muestra el desorden táctico, la incapacidad de dar tres pases seguidos, por lo menos pasar con balón dominado el medio campo, jugamos casi en un cuarto de cancha cuando se entrena espacio reducido y decimos juguemos monito", comentó Fonseca.
Además, el Rolo tuvo su mensaje también para el técnico Fernando Batista: "Batista, diste la declaración más fácil al decir que es una selección joven, hubieras dicho que es una selección nueva, pero hay más de 15 jugadores con edades de 25 años, no se les puede llamar joven".
Fernando Batista: "Estamos con un equipo joven y en construcción"
El técnico Fernando Batista aceptó que la Selección Nacional se vio completamente superada luego de caer 3-0 en el amistoso ante Inglaterra.
El Bocha aceptó que viene mucho trabajo por delante, pues la Tricolor se encuentra en plena construcción de cara a lo que serán los siguientes retos, como la Liga de Naciones, Copa Oro y la eliminatoria, donde espera poder regresar a Costa Rica a un Mundial.
Seleccionados apuntan a lo obvio: Hay mucho por mejorar en La Sele
Este miércoles, la Selección Nacional recibió, una vez más, un claro recordatorio de por qué, en vez de prepararse para la Copa del Mundo, es el fogueo liviano de quienes sí compiten en la cita.
Luego de caer 3-0 ante Inglaterra, los futbolistas apuntaron lo obvio.
“Tenemos mucho trabajo por delante y, obviamente, dar resultados, pero eso se logra con trabajo”, dijo Patrick Sequeira.
“Tenemos que mejorar, y muchísimo, pero creo que tenemos un buen grupo y hay que crear una familia”, añadió Manfred Ugalde.
Hombre a hombre: La presión inglesa asfixió a La Sele
La Selección de Costa Rica perdió 3-0 ante Inglaterra en Orlando, Florida, Estados Unidos. La presión asfixiante de Inglaterra hizo ver mal a la Tricolor una y otra vez.
Los ingleses tomaron el partido como un amistoso "suave" de preparación para el Mundial, mientras que La Sele era su último amistoso de la Fecha FIFA.
¡El baile nos salió barato! La Sele ni pudo competir ante una Inglaterra de talla mundial
A un día de que inicie la Copa del Mundo, aún nos cuesta dirigir que la bandera de Costa Rica no estará entre las 48 selecciones clasificadas, sí, 48, y ni para eso nos alcanzó.
Pero partidos como el fogueo ante Inglaterra nos devuelven a nuestra realidad y esa es que a hoy ni siquiera nos alcanza para competir en el fútbol del primer mundo, que nuestro fútbol está quedado y vive una crisis sin precedentes, como nunca antes.