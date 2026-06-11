Lo que aprendimos de los partidos ante Colombia e Inglaterra

Las derrotas ante Colombia e Inglaterra no deberían sorprender a nadie. Eso sí, el accionar de la Selección Nacional genera dudas y dibuja en la cancha los problemas del combinado patrio.

En 2024, con Gustavo Alfaro al frente, Costa Rica hacía una Copa América donde mostraba cosas interesantes. Derrotas reñidas ante Brasil y Colombia, además de una victoria frente a Paraguay.

Tras ver lo ocurrido este miércoles ante Inglaterra, en Orlando, poco queda de aquel equipo.

Los europeos borraron a los nacionales del terreno de juego. La posesión fue de 81% a 19%, con el combinado de Fernando Batista rematando una sola vez en 90 minutos y desviada.

Costa Rica hizo menos de un pase por minuto: se quedó en 70. Inglaterra, que sí jugará en el Mundial, realizó 509. Mientras Jordan Pickford tuvo un día de vacaciones, Patrick Sequeira y Abraham Madriz sumaron varios minutos en las pantallas de televisión ante el asedio rival.

Para el seleccionador, el análisis es obvio: “La realidad es que hoy se vio mucha diferencia, pero lo único que tenemos que pensar es que tenemos que trabajar mucho”.

Seis goles en dos partidos hablan de una zaga endeble, que hizo agua por los costados y por el centro. Eso sí, probablemente Patrick Sequeira y Manfred Ugalde son los dos futbolistas que salieron mejor parados de estos dos fogueos.

El camino a la Copa del Mundo 2030 ya inició y la Tricolor navega aguas turbulentas, aun cuando faltan muchos meses para el arranque de las eliminatorias.

Es obvio que el equipo debe mejorar en todas las facetas del juego y está más que claro para todos los involucrados.

“Tenemos que mejorar, y muchísimo, pero creo que tenemos un buen grupo y hay que crear una familia”, concluyó Manfred Ugalde.



