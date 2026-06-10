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Seleccionados apuntan a lo obvio: Hay mucho por mejorar en La Sele
Tuchel celebra el triunfo ante Costa Rica: "Pudimos anotar más goles"
Hombre a hombre: La presión inglesa asfixió a La Sele
¡El baile nos salió barato! La Sele ni pudo competir ante una Inglaterra de talla mundial
Fernando Batista: "Estamos con un equipo joven y en construcción"
El técnico de La Sele aceptó que se vieron muy superados ante Inglaterra, una candidata al título mundial.
El técnico Fernando Batista aceptó que la Selección Nacional se vio completamente superada luego de caer 3-0 en el amistoso ante Inglaterra.
El Bocha aceptó que viene mucho trabajo por delante, pues la Tricolor se encuentra en plena construcción de cara a lo que serán los siguientes retos, como la Liga de Naciones, Copa Oro y la eliminatoria, donde espera poder regresar a Costa Rica a un Mundial.
-¿Cuál es nuestra realidad de nuestro fútbol?
La realidad un poco es esta. Estamos con un equipo joven, en construcción. Muchos jóvenes que debutaron y estamos jugando ante una potencia con grandísimos jugadores. La realidad es que hoy se vio mucha diferencia, pero lo único que tenemos que pensar es que tenemos que trabajar mucho.
Hoy lo que está haciendo la selección es construcción y no nos podemos quedar solo con eso. Sí, el rival fue de mucho peso, pero nosotros seguimos buscando esa construcción de equipo.
-¿Con qué se queda con lo visto desde marzo hasta hoy?
Estamos ocupados en trabajar, en buscar el mejor equipo y el funcionamiento a futuro. Hoy tuvimos muchos jugadores nuevos y sabemos que en el transcurso de una construcción de equipo y proceso hay partidos. Nos tocó ante rivales que están a otro nivel y debemos pensar en todo lo que viene.
-Hay como una noción de que el principal objetivo es el próximo Mundial. Pero, ¿es nuestro único objetivo? ¿Qué pasa con Copa Oro y los otros torneos?
Es uno de los objetivos. Hoy no estar en un Mundial duele y es la formación de un nuevo equipo ante esa no posibilidad de estar en un Mundial que comienza en los próximos días, pero para llegar ahí tenemos que ir logrando de a poco el funcionamiento de jugadores y hoy estamos trabajando en una renovación. Nosotros nos estamos ocupando; no digo que no nos interese el resultado, pero estamos buscando la construcción de jugadores como principal objetivo.
-¿Cuáles son los aspectos que son prioridades para corregir en la Selección Nacional?
Seguir viendo jugadores. Ahora nos volvemos a encontrar hasta setiembre, pero primero hay que corregir cosas desde lo físico y desde lo futbolístico; fuimos superados, entonces hay cosas que internamente tenemos que corregir. Da bronca perder partidos así, pero está entre la parte del proceso que viene.
-¿Cree que hay jugadores que todavía le falta por observar?
Siempre hay jugadores para ver. Cuando usted está en un proceso nuevo y si están en un nivel bueno, vamos a estar citándolos. Para la próxima vez tal vez ya vamos a tener a Alonso Martínez, Aarón Murillo, Guillermo Villalobos, Santiago Van der Putten o Alexis Gamboa, entre otros, que cuando se recuperen los vamos a necesitar. La Selección está abierta para todos.
Seleccionados apuntan a lo obvio: Hay mucho por mejorar en La Sele
Este miércoles, la Selección Nacional recibió, una vez más, un claro recordatorio de por qué, en vez de prepararse para la Copa del Mundo, es el fogueo liviano de quienes sí compiten en la cita.
Luego de caer 3-0 ante Inglaterra, los futbolistas apuntaron lo obvio.
“Tenemos mucho trabajo por delante y, obviamente, dar resultados, pero eso se logra con trabajo”, dijo Patrick Sequeira.
“Tenemos que mejorar, y muchísimo, pero creo que tenemos un buen grupo y hay que crear una familia”, añadió Manfred Ugalde.
Tuchel celebra el triunfo ante Costa Rica: "Pudimos anotar más goles"
La selección de Inglaterra cerró con buenas sensaciones su compromiso amistoso previo al Mundial tras imponerse con autoridad 3-0 sobre La Sele, resultado que dejó satisfecho al técnico Thomas Tuchel, quien destacó la intensidad y el rendimiento colectivo de su equipo.
Tras el encuentro, el estratega inglés aseguró que la victoria fue justa y consideró que el marcador incluso pudo ser más amplio.
Hombre a hombre: La presión inglesa asfixió a La Sele
La Selección de Costa Rica perdió 3-0 ante Inglaterra en Orlando, Florida, Estados Unidos. La presión asfixiante de Inglaterra hizo ver mal a la Tricolor una y otra vez.
Los ingleses tomaron el partido como un amistoso "suave" de preparación para el Mundial, mientras que La Sele era su último amistoso de la Fecha FIFA.
¡El baile nos salió barato! La Sele ni pudo competir ante una Inglaterra de talla mundial
A un día de que inicie la Copa del Mundo, aún nos cuesta dirigir que la bandera de Costa Rica no estará entre las 48 selecciones clasificadas, sí, 48, y ni para eso nos alcanzó.
Pero partidos como el fogueo ante Inglaterra nos devuelven a nuestra realidad y esa es que a hoy ni siquiera nos alcanza para competir en el fútbol del primer mundo, que nuestro fútbol está quedado y vive una crisis sin precedentes, como nunca antes.