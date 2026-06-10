Fernando Batista: "Estamos con un equipo joven y en construcción"

El técnico Fernando Batista aceptó que la Selección Nacional se vio completamente superada luego de caer 3-0 en el amistoso ante Inglaterra.

El Bocha aceptó que viene mucho trabajo por delante, pues la Tricolor se encuentra en plena construcción de cara a lo que serán los siguientes retos, como la Liga de Naciones, Copa Oro y la eliminatoria, donde espera poder regresar a Costa Rica a un Mundial.

-¿Cuál es nuestra realidad de nuestro fútbol?

La realidad un poco es esta. Estamos con un equipo joven, en construcción. Muchos jóvenes que debutaron y estamos jugando ante una potencia con grandísimos jugadores. La realidad es que hoy se vio mucha diferencia, pero lo único que tenemos que pensar es que tenemos que trabajar mucho.

Hoy lo que está haciendo la selección es construcción y no nos podemos quedar solo con eso. Sí, el rival fue de mucho peso, pero nosotros seguimos buscando esa construcción de equipo.

-¿Con qué se queda con lo visto desde marzo hasta hoy?

Estamos ocupados en trabajar, en buscar el mejor equipo y el funcionamiento a futuro. Hoy tuvimos muchos jugadores nuevos y sabemos que en el transcurso de una construcción de equipo y proceso hay partidos. Nos tocó ante rivales que están a otro nivel y debemos pensar en todo lo que viene.

-Hay como una noción de que el principal objetivo es el próximo Mundial. Pero, ¿es nuestro único objetivo? ¿Qué pasa con Copa Oro y los otros torneos?

Es uno de los objetivos. Hoy no estar en un Mundial duele y es la formación de un nuevo equipo ante esa no posibilidad de estar en un Mundial que comienza en los próximos días, pero para llegar ahí tenemos que ir logrando de a poco el funcionamiento de jugadores y hoy estamos trabajando en una renovación. Nosotros nos estamos ocupando; no digo que no nos interese el resultado, pero estamos buscando la construcción de jugadores como principal objetivo.

-¿Cuáles son los aspectos que son prioridades para corregir en la Selección Nacional?

Seguir viendo jugadores. Ahora nos volvemos a encontrar hasta setiembre, pero primero hay que corregir cosas desde lo físico y desde lo futbolístico; fuimos superados, entonces hay cosas que internamente tenemos que corregir. Da bronca perder partidos así, pero está entre la parte del proceso que viene.

-¿Cree que hay jugadores que todavía le falta por observar?

Siempre hay jugadores para ver. Cuando usted está en un proceso nuevo y si están en un nivel bueno, vamos a estar citándolos. Para la próxima vez tal vez ya vamos a tener a Alonso Martínez, Aarón Murillo, Guillermo Villalobos, Santiago Van der Putten o Alexis Gamboa, entre otros, que cuando se recuperen los vamos a necesitar. La Selección está abierta para todos.



