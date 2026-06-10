Tuchel celebra el triunfo ante Costa Rica: "Pudimos anotar más goles"

La selección de Inglaterra cerró con buenas sensaciones su compromiso amistoso previo al Mundial tras imponerse con autoridad 3-0 sobre La Sele, resultado que dejó satisfecho al técnico Thomas Tuchel, quien destacó la intensidad y el rendimiento colectivo de su equipo.

Tras el encuentro, el estratega inglés aseguró que la victoria fue justa y consideró que el marcador incluso pudo ser más amplio.

“Jugamos bien y ganamos porque lo merecimos. Pudimos anotar más goles y, al final, la energía y la intensidad fueron lo que queríamos ver”, afirmó Tuchel.

El entrenador resaltó además el compromiso mostrado por sus futbolistas durante los 90 minutos y la respuesta del grupo en un ambiente que calificó como especial.

“Todos jugaron bien y llevaron al equipo al siguiente nivel. Lo pudimos sentir en el estadio; fue un ambiente interesante y estamos trabajando para mantener este gran nivel”, agregó.

Sobre la conformación de su equipo y las decisiones tácticas de cara a los próximos compromisos, Tuchel indicó que mantiene la tranquilidad respecto a las posiciones clave dentro de la plantilla.

Asimismo, explicó que las variantes realizadas durante el partido respondieron al desgaste físico propio del encuentro.

“Mientras más cansados estaban nuestros jugadores, más cambios realizábamos. Veremos mañana cómo amanecen, tendrán día y medio libre para recuperarse y luego cambiaremos de sede para trasladarnos a Kansas City”, comentó.

El seleccionador concluyó mostrando su satisfacción por el desempeño general de Inglaterra y el momento que atraviesa el grupo.

“Al final de cuentas, estoy muy contento con el equipo”, sentenció.

Ahora la selección de Inglaterra se marcha a Kansas City, su sede de cara a la Copa del Mundo y su debut el próximo miércoles 17 de junio ante Croacia.

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