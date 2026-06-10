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Tuchel celebra el triunfo ante Costa Rica: "Pudimos anotar más goles"
Hombre a hombre: La presión inglesa asfixió a La Sele
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Seleccionados apuntan a lo obvio: Hay mucho por mejorar en La Sele
Costa Rica cayó ante Inglaterra. El 3-0 se quedó corto con respecto a lo visto en cancha.
Este miércoles, la Selección Nacional recibió, una vez más, un claro recordatorio de por qué, en vez de prepararse para la Copa del Mundo, es el fogueo liviano de quienes sí compiten en la cita.
Luego de caer 3-0 ante Inglaterra, los futbolistas apuntaron lo obvio.
“Tenemos mucho trabajo por delante y, obviamente, dar resultados, pero eso se logra con trabajo”, dijo Patrick Sequeira.
“Tenemos que mejorar, y muchísimo, pero creo que tenemos un buen grupo y hay que crear una familia”, añadió Manfred Ugalde.
Luego de caer ante Colombia y los ingleses en el terreno de juego, queda reflejada la distancia que separa a la Tricolor de los combinados que van al Mundial y más aún de los que compiten al más alto nivel.
El trabajo para Fernando Batista es grande.
Ugalde no deja dudas sobre esto: “Están jugando a otro ritmo, juegan a uno o dos toques, se nota que están más fuertes y rápidos, y es un parámetro hacia donde tenemos que llegar”.
“Era un rival complicado y no salió como queríamos, y hay que trabajar para mejorar esas cosas”, concluyó Sequeira.
Tuchel celebra el triunfo ante Costa Rica: "Pudimos anotar más goles"
La selección de Inglaterra cerró con buenas sensaciones su compromiso amistoso previo al Mundial tras imponerse con autoridad 3-0 sobre La Sele, resultado que dejó satisfecho al técnico Thomas Tuchel, quien destacó la intensidad y el rendimiento colectivo de su equipo.
Tras el encuentro, el estratega inglés aseguró que la victoria fue justa y consideró que el marcador incluso pudo ser más amplio.
Hombre a hombre: La presión inglesa asfixió a La Sele
La Selección de Costa Rica perdió 3-0 ante Inglaterra en Orlando, Florida, Estados Unidos. La presión asfixiante de Inglaterra hizo ver mal a la Tricolor una y otra vez.
Los ingleses tomaron el partido como un amistoso "suave" de preparación para el Mundial, mientras que La Sele era su último amistoso de la Fecha FIFA.
¡El baile nos salió barato! La Sele ni pudo competir ante una Inglaterra de talla mundial
A un día de que inicie la Copa del Mundo, aún nos cuesta dirigir que la bandera de Costa Rica no estará entre las 48 selecciones clasificadas, sí, 48, y ni para eso nos alcanzó.
Pero partidos como el fogueo ante Inglaterra nos devuelven a nuestra realidad y esa es que a hoy ni siquiera nos alcanza para competir en el fútbol del primer mundo, que nuestro fútbol está quedado y vive una crisis sin precedentes, como nunca antes.