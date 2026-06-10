Seleccionados apuntan a lo obvio: Hay mucho por mejorar en La Sele

Este miércoles, la Selección Nacional recibió, una vez más, un claro recordatorio de por qué, en vez de prepararse para la Copa del Mundo, es el fogueo liviano de quienes sí compiten en la cita.

Luego de caer 3-0 ante Inglaterra, los futbolistas apuntaron lo obvio.

“Tenemos mucho trabajo por delante y, obviamente, dar resultados, pero eso se logra con trabajo”, dijo Patrick Sequeira.

“Tenemos que mejorar, y muchísimo, pero creo que tenemos un buen grupo y hay que crear una familia”, añadió Manfred Ugalde.

Luego de caer ante Colombia y los ingleses en el terreno de juego, queda reflejada la distancia que separa a la Tricolor de los combinados que van al Mundial y más aún de los que compiten al más alto nivel.

El trabajo para Fernando Batista es grande.

﻿Ugalde no deja dudas sobre esto: “Están jugando a otro ritmo, juegan a uno o dos toques, se nota que están más fuertes y rápidos, y es un parámetro hacia donde tenemos que llegar”.

“Era un rival complicado y no salió como queríamos, y hay que trabajar para mejorar esas cosas”, concluyó Sequeira.





