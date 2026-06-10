Hombre a hombre: La presión inglesa asfixió a La Sele

La Selección de Costa Rica perdió 3-0 ante Inglaterra en Orlando, Florida, Estados Unidos. La presión asfixiante de Inglaterra hizo ver mal a la Tricolor una y otra vez.

Los ingleses tomaron el partido como un amistoso "suave" de preparación para el Mundial, mientras que La Sele era su último amistoso de la Fecha FIFA.

Hombre a hombre:

Patrick Sequeira: El mejor jugador del partido. Fue clave con tres tapadas en el primer tiempo. Recibió metralla y respondió cuando pudo. Sufrió una dolencia muscular al 59' y salió de cambio al 61.

Shawn Johnson: El lateral fue rebasado en múltiples ocasiones. Fue un punto bajo en la zaga. Jugó 45 minutos, salió de cambio por Haxzel Quirós.

Jeyland Mitchell: Tuvo que hacer faltas en algunos momentos del partido para detener los ataques del rival.

Fernán Faerron: Sucumbió ante la presión de los atacantes ingleses. Marcó a Jude Bellingham en jugadas de táctica fija.

Aarón Salazar: Intentó darle equilibrio a La Sele. En acciones de balón parado marcó a Harry Kane. Recibió tarjeta amarilla a los 54 minutos tras una falta a Konsa.

Darryl Araya: Fue superado por la lateral izquierda. Se enfrascó en una discusión con Bellingham. Hizo un penal al 66'. Salió de cambio al 81'.

Orlando Galo: El capitán es todo corazón en la cancha, buscó defender, cortar el ataque de los ingleses, pero se vio aventajado por la asfixiante presión del rival.

Andrey Soto: No tuvo mucha oportunidad de tocar el balón ni de distribuirlo Sus funciones se abocaron más al equilibrio y aporte defensivo. Salió de cambio al 54'.

Jossimar Alcócer: El aporte ofensivo fue casi nulo. Por el corte del partido, ayudó en defensa a Araya por la banda izquierda.

Carlos Mora: Similar a Alcócer, sin colaboración ofensiva. Le correspondió colaborar a Johnson en defensa. Salió de cambio al 81'.

Manfred Ugalde: Costó que le llegaran balones; muy aislado en ataque. Salió de cambio al 81'.

Cambios:

Haxzel Quirós: Ingresó de cambio al 45'. Aportó en defensa. Dio más solidez a la zaga por la derecha.

Cristopher Núñez: Ingresó de cambio al 54'. Por la dinámica del partido en la que la Tricolor no tenía el balón, se le dificultó mucho su juego.

Abraham Madriz: Ingresó de cambio al 61'. Al 68', Anthony Gordon le marcó un penal en el que no tuvo nada que hacer. Al 87' le marcaron el tercer gol luego de un cabezazo de Watkins.

Orlando Sinclair: Ingresó de cambio al 81' por Ugalde.

Doryan Rodríguez: Ingresó de cambio al 81' por Mora.



John Paul Ruiz: Ingresó de cambio al 81' por Araya.

