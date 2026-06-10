¡El baile nos salió barato! La Sele ni pudo competir ante una Inglaterra de talla mundial

A un día de que inicie la Copa del Mundo, aún nos cuesta dirigir que la bandera de Costa Rica no estará entre las 48 selecciones clasificadas, sí, 48, y ni para eso nos alcanzó.

Pero partidos como el fogueo ante Inglaterra nos devuelven a nuestra realidad y esa es que a hoy ni siquiera nos alcanza para competir en el fútbol del primer mundo, que nuestro fútbol está quedado y vive una crisis sin precedentes, como nunca antes.

Una Inglaterra a media máquina y hasta relajada le pasó por encima a la Selección Nacional en su último amistoso antes del Mundial (porque ellos son buenos y sí van) y venció 3-0 en Orlando, Florida.

Los británicos movieron la pelota de lado a lado y a placer. Sencillo, tocar fácil ante una endeble marca y presión de la Tricolor.

Incluso hay que decirlo, los ingleses hasta jugaron sin ganas en más de un tramo del partido y aun así terminaron con una posesión mayor al 80%. Terrible.

﻿Declan Rice ﻿aprovechó las facilidades de los defensores para marcar el 1-0 al 9’ con un remate cruzado que terminó colándose en el arco defendido por Patrick Sequeira.

El meta tico estuvo a la altura de las exigencias y sacó dos acciones con fuego en la primera mitad que al menos lo podrían llegar a cotizar en otros clubes, pese a que terminaría abandonando en la complementaria por lesión. Pero hasta ahí llegó La Sele.

Lo demás fue un monólogo completo de Inglaterra que, por su desgano, terminaron perdonando en más de una ocasión; la más increíble de todas, la de Madueke, quien al eludir al portero estrelló su remate al palo sin ninguna marca alguna. Más increíble fallarlo que hacerlo.

Costa Rica no estuvo a la altura de la competencia y ni siquiera ayudó a calentar piernas a los británicos que abren su participación en el Mundial ante Croacia el próximo miércoles 17 de junio.

La recuperación de la pelota fue insípida ante el tremendo baile y ni qué decir la generación de peligro, pues ni registró un remate al arco.

Su único tiro de esquina en la primera mitad terminó en una jugada hacia atrás que dejó pasar Darril Araya y terminó en pies del propio portero Sequeira, así de patético.

Los cambios de Thomas Tuchel le dieron más dinámica y llegó el segundo tanto obra de Anthony Gordon de penal, tras una mano de Amador en el área para el 2-0 al 68’.

Ollie Watkin se encargó de poner el tercero al 87' al encontrarse una pelota en el área pequeña luego de un trallazo que soltó Abraham Madriz al centro para nada más empujar la pelota.

La Sele se marchó sin un remate a marco, sumando un insípido tiro de esquina y sin siquiera completar cuatro o cinco pases consecutivos. Así imposible.

Ahora viene un enorme trabajo para intentar mejorar a un equipo que de momento parece destinado a fracasar. Toca cambiar mucho, no solo a nivel de futbolista, sino en compromiso, trabajo, táctica y sobre todo en dirigencia para siquiera pensar en volver a una Copa del Mundo.

Lo positivo de todo esto es que no vamos al Mundial y la humillación no la haremos frente a millones de personas; de por sí, tal y como lo dijo el director de selecciones nacionales, Rónald González: “Estos partidos son nuestro Mundial”; el problema es que ni para estos amistosos nos alcanzó.



