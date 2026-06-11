Rolando Fonseca: "Somos una selección amateur, no somos competencia para nadie"

El exseleccionado nacional y comentarista deportivo, Rolando Fonseca, analizó la derrota 0-3 de la Tricolor ante Inglaterra en Estados Unidos.

"Te adelanto de une vez, estaremos fuera para el 2030, principalmente porque somos el hazmerreír, sin ideas, 17 días sin trabajo y 17 días que no le alcanzó al técnico para darme unos mínimos conceptos de trabajo a una selección en construcción, no pudo darle, para muestra el desorden táctico, la incapacidad de dar tres pases seguidos, por lo menos pasar con balón dominado el medio campo, jugamos casi en un cuarto de cancha cuando se entrena espacio reducido y decimos juguemos monito", comentó Fonseca.

Además, el Rolo tuvo su mensaje también para el técnico Fernando Batista: "Batista, diste la declaración más fácil al decir que es una selección joven, hubieras dicho que es una selección nueva, pero hay más de 15 jugadores con edades de 25 años, no se les puede llamar joven".

Para el exatacante, la Tricolor está amparada "a la suerte" y hay "inoperancia" en el trabajo físico del equipo.

"El tercer gol a Abraham Madriz, el error es para aprender, pero el librillo dice rechazar al costado. Yo llego hoy y le digo al preparador de porteros a ese chico le faltan conceptos. Falta trabajo, si desnudamos el partido hay una jugada que llega Orlando Galo al costado y la tira por tirarla", añadió.

También, el exdelantero cuestionó qué se hizo en los 17 días de trabajo al frente del cuerpo técnico.

"No me vengan a decir que con 17 días no se pudo armar un bloque. Ya caímos más bajo, somos una selección amateur, no somos competencia para nadie", concluyó.