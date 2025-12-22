“Por dicha no nos agarraron”: Juan Carlos Hidalgo se infiltró en la Cuba de Fidel Castro

Transcurría el 2007. Cuba era entonces presidida por Fidel Castro. Y Juan Carlos Hidalgo, junto a un amigo, contaban con patrocinio de una fundación europea

El ahora candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) logró adentrarse a la isla para divulgar lo que él considera eran ideas de “libertad”.

"Anteriormente, me tocó recorrer toda la región, todos los países de América Latina, en donde realizamos todo tipo de actividades, como seminarios, conferencias o visitas muy específicas a grupos particulares. "Recuerdo una muy particular, que fue en 2007, en Cuba, en donde un amigo y yo nos infiltramos básicamente en el país para distribuir literatura de la libertad. Fue un viaje bastante riesgoso, vale decir, pero por dicha no nos agarraron", recordó el aspirante en una entrevista con Teletica.com.

La información iba a ser entregada a un grupo de jóvenes disidentes radicados en la capital cubana de La Habana, que ni siquiera los esperaba.

El encuentro se extendió por más de una hora y se celebró bajo precauciones extremas, dado el monitoreo que recibían los opositores de parte de los Comités de Defensa de la Revolución.

"Esa tarde pasamos un susto, puesto que al regresar a la casa donde nos estábamos hospedando, el dueño de la casa de hospedaje dijo que nos habían llegado a buscar los servicios de seguridad. Así que tuvimos que empacar todo y salir a buscar otro hospedaje en La Habana esa noche. La verdad la pasamos muy mal. Mi amigo y yo andábamos con las maletas ahí por media Habana, buscando donde hospedarnos. Finalmente, encontramos una casa de una persona que parecía ser alguien del Partido Comunista cubano, puesto que nos empezó a interrogar. Fue un momento muy acongojante. "Al día siguiente, fuimos a las oficinas de Taca en ese momento para cambiar el tiquete y ver si podíamos regresar a Costa Rica cuanto antes. No pudimos regresar ese mismo día, sino al día siguiente, pero sí quisimos quedarnos encerrados en la oficina de Taca lo máximo posible para no andar por la calle. Al final, regresamos a Costa Rica habiendo pasado un susto, pero con la enorme satisfacción de haber cumplido con la causa de la libertad", indicó el analista internacional de profesión.

La anécdota del analista de profesión surgió como parte del proyecto #HuellaSocial, con el que este medio busca dar a conocer las acciones con los candidatos han impactado de alguna forma en las comunidades.

En el caso de Hidalgo, esa labor básicamente giró alrededor de la promoción de su ideología en distintos países de la región, como Argentina, Venezuela, Ecuador o Bolivia.

"También tuve visitas muy importantes a Venezuela en su momento. Ahí trabajamos muy de cerca con el grupo de jóvenes cercano a María Corina Machado, hoy premio Nobel de la Paz", añadió.

El candidato dice sentirse orgulloso, principalmente, de haber podido conocer y compartir con más de 1.000 jóvenes a lo largo y ancho del continente.

Mientras trabajó en el Instituto Cato, el aspirante también se consolidó como analista en medios internacionales como CNN en Español, NTN24, Voice of America, France24, entre otros. También brindó conferencias sobre desarrollo económico en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia.