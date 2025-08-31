Video: Así celebró la Liga la victoria frente a Saprissa

Alajuelense festejó el triunfo en Tibás y no es para menos tenía más de cuatro años de no poder salir de La Cueva con los tres puntos en el bolsillo.

Los manudos publicaron este video en redes sociales:

La Liga venció al Saprissa 1-0 en el estadio morado y las sonrisas y los aplausos no faltaron.







El vestuario de la Liga tuvo un partido perfecto: Anthony Hernández anotó un gol y luego el equipo lo defendió con todo.

"Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato, esta es una, estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos así. Es una de las rachas que había que romper para buscar esa parte de compromiso, de saber jugar estos partidos. Gracias a Dios el grupo se comporta muy bien y rompimos esta racha", comentó Ramírez tras el partido.

