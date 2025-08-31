Óscar Ramírez: "Estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos"
Los rojinegros se quitaron una larga racha de no triunfar en La Cueva.
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se mostró muy satisfecho luego de romper racha de más de cuatro años de no ganar en La Cueva, ras la victoria de 0-1.
Estas fueron las declaraciones de Óscar Ramírez tras el partido:
Victoria en La Cueva tras cuatro años: Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato, esta es una, estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos así. Es una de las rachas que había que romper para buscar esa parte de compromiso, de saber jugar estos partidos. Gracias a Dios el grupo se comporta muy bien y rompimos esta racha.
Muchos partidos en agosto: Es el hecho de que no podíamos hacer un partido con dudas, cada uno tenía que imponerse, jugar acá es bravo, todos se comportaron, los cambios dan un importante aporte para el objetivo. Estamos luchando en aspectos grupales para luchar por el campeonato.
Triunfo valioso para él como entrenador: Había que aplicarse, yo puedo decir de todo, que si no lo aplican, no sirve. Yo sé lo que es el entorno, lo que significa esto, cómo saber manejar los primeros 25 minutos, el balón parado que es una fortaleza para Saprissa.
Ronaldo Cisneros: Creo que lo hizo bien, tiene espuela, igual Joel Campbell que molesta a los rivales, nos da esa parte de pausa, sacando faltas, siendo mal intencionado con los pases. La gente que puse arriba es muy rápida, Hernández, Mitchell, Badilla más atrás, pero es una carta que podemos ocupar. Es el equipo más rápido que tenemos.