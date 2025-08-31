Vladimir Quesada: "No es la semana que habíamos soñado"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó la derrota 0-1 ante la Liga en La Cueva. El estratega respondió a la consulta de si hay crisis en el equipo y cómo vive el trago amargo de la eliminación de Copa Centroamericana y ahora en el clásico nacional.

Estas fueron las declaraciones de Vladimir:

Análisis tras la derrota: El resultado de la derrota para nada es lo que queríamos, no es la semana que habíamos soñado, que habíamos pensado, esto es todo lo contrario. Lamentablemente quedamos eliminados de la Copa, el día de hoy, el trabajo que hicimos no se reflejó en el marco contrario. Estamos muy dolidos, entendemos a la gente porque nosotros somos los primeros que estamos golpeados y estamos desilusionados. Estamos haciendo un autoanálisis. Estamos dolidos, tristes, molestos porque no fue la semana que esperábamos.

Qué equipo se encontró: Yo lo que puedo decirle es que en estos tres partidos yo he visto una gran actitud de los muchachos para afrontar los partidos, a ninguno tengo que reclamarle nada sobre el esfuerzo, somos humanos y fallamos, eso lo hablaremos en privado y analizaremos las situaciones en cuanto a toma de decisiones. En cuanto a actitud no tengo nada que reclamarle nada a nadie.

¿Hay calidad?: Estoy muy contento con la actitud de los muchachos en cada uno de estos juegos. Tenemos material humano para salir de este momento tan difícil, para revertir los elementos negativos. Yo sé que lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho. Tenemos el material humano en cantidad y calidad para hacerlo.

¿Es crisis de resultados?: Yo creo que la pregunta que me hace está relacionada con lo anterior, me está dando a entender es que en los últimos tiempos no hemos logrado lo que quisiéramos y para lo que nos hemos preparado. Lamentablemente, ya no podemos referirnos a lo de Concacaf, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien en el torneo nacional para ganarlos la posibilidad de poder competir. Hay que hacer un análisis colectivo por parte de la Comisión Técnica, qué debemos hacer para enfrentar de una mejor manera esta clase de torneos. En el torneo nacional estamos compitiendo, como les dije a los muchachos, nosotros no vamos a pelear por clasificar, vamos a pelear por el primer lugar, eso es a lo que estamos acostumbrados, no sé si vamos a clasificar y en qué lugar vamos a clasificar. Nosotros no le apuntamos al cuarto lugar, le apuntamos al primer lugar.

Retomar confianza: Yo creo que nuestra afición, obviamente, está dolida. Yo en otras ocasiones he visto una actitud diferente hacia el equipo, algunos silbaron, pero yo vi un apoyo al esfuerzo que estaban poniendo los muchachos.