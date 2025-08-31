Anthony Hernández: "Agarraré todas las oportunidades que me den"

El delantero de Alajuelense, Anthony Hernández, se mostró muy satisfecho por el triunfo 0-1 ante Saprissa en La Cueva.

Hernández afirmó que intenta aprovechar todas las oportunidades que le da el técnico Óscar Ramírez.

"Agradecido con Dios por una oportunidad más, venimos a hacer un buen planteamiento, metimos garra, supimos aguantar, sufrimos y al final se nos dio el gane. Esto es gracias a la afición que nos llegó a apoyar", comentó Hernández en FUTV.

Sobre su anotación, Hernández indicó que "yo sabía que tenía a Arboine atrás, decidí enganchar y pude hacer el gol".

Sobre su papel anotador en el equipo, Anthony afirmó que siempre espera retribuir la confianza que le da Ramírez.

"Yo siempre lo dije, agarraré todas las oportunidades que me dé el profe, sean minutos o de titular, quiero mostrar mi mejor versión", añadió.

A eso siempre nos llama la institución, a pelear por el primer lugar, las mejores cosas vendrán.