Lo más destacado
Óscar Ramírez: "Estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos"
La Liga le muestra a Saprissa el camino directo a la crisis
¿Cuánto tenía la Liga de no ganar en La Cueva?
Los manudos salieron del Ricardo Saprissa con una valiosa victoria.
Alajuelense triunfó 0-1 ante Saprissa en La Cueva, un estadio en el que hace mucho tiempo no salía con los tres puntos.
Los manudos tuvieron que esperar 13 clásicos para volver a conseguir una victoria en el reducto morado.
El último triunfo erizo fue 0-5 y fue hace cuatro años, cuatro meses y 12 días, según reseñó Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.
"Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato, esta es una, estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos así. Es una de las rachas que había que romper para buscar esa parte de compromiso, de saber jugar estos partidos. Gracias a Dios el grupo se comporta muy bien y rompimos esta racha", comentó Óscar Ramírez tras el partido.
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó la derrota 0-1 ante la Liga en La Cueva. El estratega respondió a la consulta de si hay crisis en el equipo y cómo vive el trago amargo de la eliminación de Copa Centroamericana y ahora en el clásico nacional.
Estas fueron las declaraciones de Vladimir:
Análisis tras la derrota: El resultado de la derrota para nada es lo que queríamos, no es la semana que habíamos soñado, que habíamos pensado, esto es todo lo contrario. Lamentablemente quedamos eliminados de la Copa, el día de hoy, el trabajo que hicimos no se reflejó en el marco contrario. Estamos muy dolidos, entendemos a la gente porque nosotros somos los primeros que estamos golpeados y estamos desilusionados. Estamos haciendo un autoanálisis. Estamos dolidos, tristes, molestos porque no fue la semana que esperábamos.
Qué equipo se encontró: Yo lo que puedo decirle es que en estos tres partidos yo he visto una gran actitud de los muchachos para afrontar los partidos, a ninguno tengo que reclamarle nada sobre el esfuerzo, somos humanos y fallamos, eso lo hablaremos en privado y analizaremos las situaciones en cuanto a toma de decisiones. En cuanto a actitud no tengo nada que reclamarle nada a nadie.
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se mostró muy satisfecho luego de romper racha de más de cuatro años de no ganar en La Cueva, ras la victoria de 0-1.
Estas fueron las declaraciones de Óscar Ramírez tras el partido:
Victoria en La Cueva tras cuatro años: Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato, esta es una, estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos así. Es una de las rachas que había que romper para buscar esa parte de compromiso, de saber jugar estos partidos. Gracias a Dios el grupo se comporta muy bien y rompimos esta racha.
El delantero de Alajuelense, Anthony Hernández, se mostró muy satisfecho por el triunfo 0-1 ante Saprissa en La Cueva.
Hernández afirmó que intenta aprovechar todas las oportunidades que le da el técnico Óscar Ramírez.
"Agradecido con Dios por una oportunidad más, venimos a hacer un buen planteamiento, metimos garra, supimos aguantar, sufrimos y al final se nos dio el gane. Esto es gracias a la afición que nos llegó a apoyar", comentó Hernández en FUTV.
La Liga le mostró el camino de la crisis al Deportivo Saprissa. Así de simple, sin miramientos, sin pretextos. Alajuelense le dejó a Saprissa una semana para el olvido en la que quedó eliminado de Copa Centroamericana y ahora los morados cayeron en el clásico nacional.
Un buen gol de Anthony Hernández (50') hizo que la S sucumbiera, una vez más, frente a los suyos.
El primer tiempo fue parejo. Ambos clubes intentaron hacer daño: Saprissa con el panameño Gustavo Herrera y la Liga con Hernández. Parecía que ambos clubes se querían saltar el medio campo. El juego estaba para cualquiera.
Fue en el segundo tiempo cuando llegó el tanto rojinegro. Hernández tomó la pelota en el área y dribló a Pablo Arboine para definir de pierna izquierda. En ese preciso momento, el técnico Vladimir Quesada movió su banquillo y envió a la cancha a Mariano Torres y Orlando Sinclair.