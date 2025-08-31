¿Cuánto tenía la Liga de no ganar en La Cueva?

Alajuelense triunfó 0-1 ante Saprissa en La Cueva, un estadio en el que hace mucho tiempo no salía con los tres puntos.

Los manudos tuvieron que esperar 13 clásicos para volver a conseguir una victoria en el reducto morado.

El último triunfo erizo fue 0-5 y fue hace cuatro años, cuatro meses y 12 días, según reseñó Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.

"Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato, esta es una, estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos así. Es una de las rachas que había que romper para buscar esa parte de compromiso, de saber jugar estos partidos. Gracias a Dios el grupo se comporta muy bien y rompimos esta racha", comentó Óscar Ramírez tras el partido.

