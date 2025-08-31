La Liga le muestra a Saprissa el camino directo a la crisis

La Liga le mostró el camino de la crisis al Deportivo Saprissa. Así de simple, sin miramientos, sin pretextos. Alajuelense le dejó a Saprissa una semana para el olvido en la que quedó eliminado de Copa Centroamericana y ahora los morados cayeron en el clásico nacional.

Un buen gol de Anthony Hernández (50') hizo que la S sucumbiera, una vez más, frente a los suyos.

El primer tiempo fue parejo. Ambos clubes intentaron hacer daño: Saprissa con el panameño Gustavo Herrera y la Liga con Hernández. Parecía que ambos clubes se querían saltar el medio campo. El juego estaba para cualquiera.

Fue en el segundo tiempo cuando llegó el tanto rojinegro. Hernández tomó la pelota en el área y dribló a Pablo Arboine para definir de pierna izquierda. En ese preciso momento, el técnico Vladimir Quesada movió su banquillo y envió a la cancha a Mariano Torres y Orlando Sinclair.

Torres tomó la pelota, buscó profundidad. Sí existieron acciones de peligro porque la Liga renunció al ataque. Con la S encima, emergió la figura del portero Washington Ortega.

El equipo de Óscar Ramírez es así: si anota primero cuesta muchísimo empatar y aún más remontarle.

En la cancha, los tibaseños atacaron, pero sin contundencia: eso ya es sabido en el equipo, le cuesta un mundo anotar. Sí lo hizo ante Sporting FC (4-0), pero ante el peor equipo del campeonato. Solo así.

Saprissa tuvo serios problemas al salir con balón dominado, especialmente cuando Kendall Waston o Sebastián Acuña realizaron servicios. Prueba de ello es que el tanto erizo llega por un mal servicio en salida de Waston.

La Liga se plantó y tuvo como sus puntos altos a los centrales Alexis Gamboa y Santiago Van der Putten.



