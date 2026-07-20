IA: el nuevo poder invisible

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico.



Durante muchos años, las empresas hablaron de tecnología como si fuera un asunto de sistemas, plataformas o licencias. Se compraba un software, se capacitaba a algunos usuarios y se esperaba que la organización cambiara casi por arte de magia. Pero la inteligencia artificial vino a romper esa lógica. Hoy la IA no es solo una herramienta: es una nueva forma de poder.

Los boletines recientes sobre inteligencia artificial empiezan a mostrar una tendencia clara: los modelos más avanzados ya no se discuten únicamente por su capacidad técnica, sino por quién puede usarlos, quién los controla, qué límites tienen y qué gobiernos o empresas pueden decidir su acceso. En otras palabras, la IA dejó de ser una conversación de innovación para convertirse en una conversación de estrategia, cultura, regulación y competitividad.

Y aquí aparece una pregunta que muchas organizaciones todavía no se están haciendo con suficiente seriedad: ¿Estamos﻿ preparando a nuestra gente para trabajar con inteligencia artificial o simplemente estamos esperando que la tecnología haga el trabajo por nosotros?

En nuestro trabajo con empresas, hemos visto que el verdadero reto no está únicamente en implementar una herramienta. El reto está en cambiar la mentalidad. Una organización puede tener acceso a ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, sistemas de automatización, dashboards o bases de datos inteligentes, pero si su cultura sigue funcionando con miedo, silos, resistencia, burocracia y desconfianza, la IA se convierte en una promesa bonita con poco impacto real.

Por eso, desde nuestro aporte, la IA no debe verse como una moda, sino como una oportunidad para rediseñar conversaciones internas. En procesos de cultura organizacional, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a analizar respuestas abiertas de colaboradores, detectar patrones de resistencia al cambio, identificar brechas de liderazgo, resumir percepciones de clima laboral y transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones. Pero la interpretación humana sigue siendo clave. La IA ordena, acelera y amplifica; el criterio lo pone el liderazgo.

En estudios estratégicos, también hemos visto su valor. Una empresa puede usar IA para comparar tendencias, construir escenarios, analizar riesgos, segmentar públicos, ordenar hallazgos de encuestas y preparar mejores preguntas para la junta directiva, pero si los líderes no tienen claridad sobre el propósito, la tecnología solo producirá más documentos, más gráficos y más ruido.

La gran diferencia estará entre las empresas que usen IA para parecer modernas y las que la usen para pensar mejor. Las primeras buscarán la herramienta de moda. Las segundas construirán una cultura capaz de aprender, desaprender y decidir con mayor velocidad.

La IA también obliga a revisar el liderazgo. El jefe que antes controlaba información hoy pierde poder si no aprende a compartir conocimiento. El equipo que antes dependía de instrucciones hoy necesita criterio. La organización que antes premiaba obediencia ahora necesita curiosidad, pensamiento crítico y capacidad de adaptación.

Por eso, el nuevo poder invisible no está solo en los algoritmos. Está en la capacidad cultural de una empresa para convertir la inteligencia artificial en inteligencia colectiva.

La pregunta ya no es si la IA llegará. Ya llegó.

La verdadera pregunta es si nuestras organizaciones tendrán la humildad, la disciplina y el liderazgo para aprovecharla antes de que otros lo hagan mejor.

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