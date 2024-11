Un camino que enamora: De la Laguna de Fraijanes al Volcán Poás

Contenido patrocinado

El viaje hacia el Volcán Poás no solo es un deleite para los ojos, sino una experiencia que conquista todos los sentidos. En 7 Estrellas, decidimos emprender este recorrido para mostrarle algunos de los lugares más fascinantes que encontramos en el camino. Desde su majestuosa naturaleza hasta su deliciosa gastronomía, el Poás nos enamoró en cada paso.



Nuestra primera parada fue Freddo Fresas, un negocio familiar que, como nos contó Don Freddy, comenzó con su hijo Freddo, quien dio vida a este lugar con su pasión por las fresas. Aquí, la protagonista es la fresa, pero no de cualquier manera: la combinan con una variedad impresionante de ingredientes. Uno de los platos más sorprendentes fue una deliciosa mezcla de fresa con queso y mermelada, una combinación que, como prometen, ¡es simplemente irresistible! Pero eso no es todo, el menú ofrece una gran variedad de platos que harán las delicias de quienes se atrevan a probarlos.



Si es usted amante del arte y el café, le recomiendo no pasar de largo cuando vea una vespa colorida. Hablamos de Café Muy Tranquilo, un lugar único donde se mezcla la tradición del café con un ambiente relajado y artístico. Aquí, los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de un café mientras aprecian obras de arte locales. Durante nuestra visita, conocimos a Jorge, un español que, fascinado por la majestuosidad del Volcán Poás, comentó sobre la belleza de la naturaleza y la gastronomía que rodea la zona.



Nuestra siguiente parada fue Magia del Poás, otro lugar que no puede faltar en su recorrido. Este sitio destaca por su propuesta gastronómica deliciosa y su icónica decoración, con un llamativo auto amarillo que se ha convertido en uno de los grandes atractivos. Pero lo mejor de todo es la increíble vista al volcán que puede disfrutar desde este lugar. Y, por supuesto, no podían faltar las cabañas, perfectas para quienes deseen pasar un rato agradable o incluso hospedarse en el corazón de la naturaleza.



A solo unos kilómetros del cráter del volcán, encontramos Fresas del Volcán, una parada obligatoria para todos los turistas que visitan la zona. Este lugar es famoso por sus fresas frescas y sus dulces caseros, ideales para llevar un pedazo del Poás a casa.



El Volcán Poás es más sorprendente de lo que muchos imaginan. No solo es un destino natural espectacular, sino que está muy cerca de la capital y cuenta con una gastronomía que cautiva a todos quienes lo visitan. Así que, si aún no lo conoce, no espere más para descubrir todo lo que este rincón costarricense tiene para ofrecer. ¡El Poás le está esperando!