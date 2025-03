Osaka: entre el pasado y el futuro

En la región japonesa de Osaka, el pasado y el futuro se unen como pocos lugares en el mundo. El legendario castillo del mismo nombre nos habla de siglos de historia: ha sido reconstruido y destruido varias veces desde 1583, y se ha convertido en un verdadero ícono de la cultura popular japonesa. No en vano cualquier personaje nipón que se respete, desde Ultraman hasta Godzilla, pasando por la inmortal novela Shogun, sitúan las tramas de sus historias alrededor o a través de sus muros.



El castillo de Osaka fue alguna vez símbolo de la primera vez que Japón se unificó, escenario de numerosas batallas por el poder y hoy, un museo réplica de sus días de Gloria del período Edo, en donde cientos de miles de turistas cada año se instruyen sobre el estilo de vida de sus antepasados (ver nota completa en el video adjunto).



Pero siglos de tradición no nublan la visión hacia el futuro de la región: en sus afueras, una cápsula del tiempo le contará a los humanos, dentro de 5.000 años, cómo vivíamos.



Establecida durante la Expo de 1970, esta ánfora contiene grabaciones en película de 8 mm, ropa, música, semillas y otros indicadores de cómo era la vida en ese momento del siglo XX. Las instrucciones son claras: la cápsula será abierta únicamente dentro de 5.000 años, cuando los habitantes de un mundo que probablemente no reconoceríamos, podrán tener un vistazo hacia quiénes éramos.



Visite con nosotros este peculiar lugar de Japón.