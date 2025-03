¿Cómo saber qué es cierto en Internet?

Uno de los retos que afrontamos todos los que navegamos en redes sociales es el absoluto tsunami de información que tenemos a nuestra disposición. Con un desfile permanente de opiniones, expertos, puntos de vista, cuentas falsas y demás (sin contar la aparición de la inteligencia artificial y quienes la usan para desinformar), el encontrar la verdad en este mundo digital puede ser una tarea difícil y estresante.

Consultamos con un experto de la organización Double Check, dedicada a verificar información en línea, sobre las prácticas comunes que pueden ayudarnos a no ser víctimas tan fáciles de información falsa y también, por qué no, a no convertirnos en agentes que la difundan.

Desde una saludable dosis de incredulidad hasta un par de métodos sencillos, esto nos dará una guía para navegar la ola de la información sin ahogarnos en el proceso (ver nota completa en el video adjunto).