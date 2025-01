Pese a aumento de carros eléctricos, Costa Rica no tiene reglamento para desecho de baterías

Periodista: Rubén McAdam.



La llegada de los carros eléctricos despertó el interés por tres razones: son más económicos, tienen menos impuestos y ayudan al ambiente. Esa teoría disparó la cantidad de vehículos en el país, que hoy supera las 22 mil unidades, colocándonos como la tercera nación con más carros de este tipo en Latinoamérica, según la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove).



“Yo digo que la comodidad que proporciona un carro que se carga en su propia casa, en particular, no depender de la gasolinera”, explicó la dueña de un vehículo eléctrico, Dayana Ramírez.



A pesar de las características positivas, también se cuestiona el futuro de las baterías después de perder su vida útil, una pregunta para la que muchos dueños no tienen respuesta (ver nota completa en el video adjunto).



Calle 7 Informativo (C7I) le consultó al Ministerio de Salud cuál es el manejo correcto de las baterías de los carros eléctricos cuando salen de funcionamiento. La institución respondió que todavía no existe una reglamentación específica para este creciente mercado, así que cada uno la desecha a su conveniencia.



Es decir, mientras en Costa Rica la flota vehicular eléctrica crece y crece de manera desmedida, el país no cuenta con un reglamento que indique qué hacer con esas piezas cuando dejen de funcionar.



Lo que para muchos es basura, para otros se convierte en la materia prima para crear más productos con las piezas de las baterías, porque el 98% de los componentes se pueden reciclar, de acuerdo con Asomove.



Entonces, ¿qué pasa con las baterías?

Julio Carmiol es gestor energético y es el presidente de una concesionaria de autos eléctricos llamada Carmiol Motors, por eso conoce muy bien qué hacen con algunas baterías en Costa Rica.



“De eso se ha hablado mucho, pero realmente ahorita no está pasando. El primer uso es reusarlo. Cuando ya deja de funcionar del todo, tiene minerales, materiales valiosos, entonces ya hay empresas en Costa Rica que las están reciclando”, explicó Carmiol.



¿Pero qué pasa si alguien no les da el uso adecuado? “Es muy difícil que ocurra. La batería es un elemento caro que está consolidado en un solo lugar, que tiene elementos caros. Yo hago la analogía con los cables de cobre: reciclar el cobre es caro”, aseguró.



Hay que esperar para una regulación específica



Tras la consulta de C7I, en el Ministerio de Salud indicaron lo siguiente: “Se está proponiendo un reglamento específico a tal fin, que será puesto en consulta pública durante el 2025, para detallar el manejo técnico y administrativo de estos materiales”.



Un componente que tiene entre ocho y 15 años de vida útil, según la marca y el tipo de carro, en un mercado que pasó de 114 en el 2014 a 22 mil en el 2024.