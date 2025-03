¿Cuánto sabe sobre la historia de Costa Rica? Un juego de cartas lo pone a prueba

¿Qué tanto sabemos los costarricenses sobre la historia de Costa Rica? Un equipo de Calle 7 Informativo decidió ponerlo a prueba mediante un juego de cartas. La dinámica es sencilla: armar, de forma correcta, una línea del tiempo con base en eventos históricos ocurridos en el país (ver nota completa en el video adjunto).



“Creo que sé bastante sobre lo que pasó en el país, no debe ser muy difícil”, comentó un participante. Claro, dijo esto antes de jugar y conocer su resultado, el cual no fue favorable, ya que no sabía cuándo se fundó el Aeropuerto Internacional del Coco.



¿Cómo se juega?

Según las instrucciones oficiales del juego Historia de Costa Rica, se deben barajar las 80 cartas (cada una corresponde a un evento histórico). Luego, cada jugador toma cuatro. Una vez todos tengan sus cartas respectivas, deben escoger una del mazo y colocarla en el centro. Se voltea para revelar el año en que ocurrió el acontecimiento.

El jugador más joven debe elegir una de sus cuatro cartas y colocarla a la izquierda (si ocurrió antes) o a la derecha (si ocurrió después) de la carta central. Si acierta, la carta se queda en la línea del tiempo; si se equivoca, deberá descartar su carta y tomar otra del mazo. Gana el jugador que se quede sin cartas en la mano.



Detrás de este juego

Los jóvenes Gabriel Cerdas y Luis Martínez son los responsables de desarrollar este juego en conjunto con Guayaba Games.

Además, Gabriel y Luis gestionan una página en redes sociales llamada “Historia de Costa Rica”, donde se dedican a divulgar, conversar y documentar los eventos históricos que marcan al país.

Gracias a esta labor divulgativa, recibieron el Premio Nacional de Comunicación Cultural García Monge.

“Estamos orgullosos y bastante motivados a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante más de cinco años”, comentó Cerdas cuando recibieron el premio en febrero de 2024.



¿Cómo se consigue?

Aunque no existe una estadística oficial sobre cuánto sabemos los costarricenses acerca de la historia de nuestro país, este juego nos pone en evidencia.

Puede conseguirlo a través de la cuenta de Instagram Historia de Costa Rica o en el perfil de Guayaba Games.