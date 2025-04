Estudio revela el poder de los tíos: un vínculo que fortalece la confianza familiar

Periodista: Berny Jiménez.



“Tía, tía” es la expresión que los sobrinos de doña Amanda Solís pronuncian cada vez que ella los encuentra. “Yo no tengo la cuenta de cuántos tíos tengo, pero a mis 10 sobrinos los amo intensamente”, asegura.



Existe un poder oculto en los tíos, el cual fue descubierto por la Universidad de California a través de un estudio realizado con sobrinos. Este determinó que los vínculos cercanos con los tíos pueden aumentar la confianza en los sobrinos hasta en un 25% (ver nota completa en el video adjunto).



“Para mí, mis tíos son como mis segundos papás”, “en los momentos en los que más necesité apoyo, ellos me lo brindaron”, “ahora yo llego a la casa de mis tíos y me siento como en la mía”, “si mis hermanas llegaran a faltar, creo que me haría cargo de mis sobrinos”: son algunas de las afirmaciones que las personas hacen al ser consultadas sobre lo que significan sus tíos en sus vidas.



“El rol del tío varía, pero debe ser una figura de apoyo y referencia positiva, con la posibilidad de establecer una relación más flexible y menos normativa con sus sobrinos, lo que los lleva a convertirse incluso en sus confidentes”, refuerza la psicóloga Tatiana Jiménez.



El estudio realizado en California también reveló que, para el 67% de los sobrinos encuestados, sus tíos fueron figuras clave en su desarrollo, mientras que un 75% aseguró que una relación estable entre sus padres y sus tíos incrementó considerablemente la unión familiar.



“Los tíos son un puente entre el vínculo familiar y el mundo exterior. Aunque no existe un manual de cómo ser un buen tío, el apoyo debe ser personalizado, basado en escucha activa y observación de sus sobrinos, para brindarles apoyo útil, ya que no hay dos sobrinos iguales”, manifestó Jiménez.