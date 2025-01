Estudio UCR: Ambiente positivo contrarresta depresión mejor que medicamentos

Periodista: Rubén McAdam.



Una investigación determinó que un ambiente positivo tiene la capacidad de ejercer efectos neuroconductuales positivos. Por otro lado, los negativos pueden propiciar la aparición de trastornos mentales como la ansiedad, adicciones y depresión.



Un equipo de Calle 7 Informativo conversó con Alba Araya, una vecina de Escazú. Ella estaba disfrutando de la brisa, el sol y de los árboles del parque central del cantón josefino, fue a despejarse.



“Cuando yo estoy estresada, salgo a caminar y me libero de todo. Me gustan los árboles, la gente. Me encanta saludar y que me saluden”, explicó Araya.



Para la vecina, esta es la mejor medicina: salir a tomar aire fresco cuando el centro está casi vacío. Doña Roxana, otra vecina de Escazú, se sienta a ver las montañas, ya que eso le trae paz.



“Es el mejor antidepresivo. Siempre vengo, me siento y miro las montañas. Con solo eso ya yo me relajo”, aseguró.



Ambas mujeres no se conocen; sin embargo, tienen la misma creencia. Buscan la tranquilidad para sanar todo aquello que las aqueja, y puede que estén en lo correcto.



Un ambiente positivo contrarresta mejor la depresión que un medicamento antidepresivo. Eso es lo que afirma una investigación realizada por la Universidad de Costa Rica (UCR) y liderada por los doctores Juan Carlos Brenes, Andrey Sequeira y Jaime Fornaguera.



Se estudió a un grupo de animales, y se estimuló a las ratas para generarles depresión. Luego, las dividieron en tres. Al primer grupo se le suministró un ambiente socialmente sano, con ejercicio y contacto con la naturaleza. Al segundo grupo se le suministró ejercicio, pero sin contacto social, y al tercer grupo se le suministraron antidepresivos. Las ratas que superaron con mayor facilidad fueron las del primer grupo.



“El propósito es llevar un mensaje donde no se desmerite la importancia que tienen los medicamentos, pero que permita voltear la mirada hacia el valor de las cosas fundamentales de la vida”, afirmó el doctor Brenes.



Repase todos los detalles en el video adjunto a esta nota.