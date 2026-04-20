Combata el estreñimiento con estas combinaciones de alimentos

El estreñimiento es una de las molestias digestivas más frecuentes en adultos y suele relacionarse con bajo consumo de fibra, poca hidratación y sedentarismo.

Especialistas en nutrición coinciden en que algunas combinaciones de alimentos pueden estimular el tránsito intestinal de forma natural.

Entre los alimentos más recomendados están los frijoles, las lentejas, la avena integral o las frutas con cáscara (ver video adjunto). Además, caminar diariamente, tomar suficiente agua y evitar el exceso de ultraprocesados puede mejorar significativamente la función intestinal.

En esta entrevista le mostramos combinaciones fáciles de preparar que pueden marcar una diferencia real en su bienestar digestivo.

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