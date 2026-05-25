Expertos advierten cómo delincuentes pueden usarlo para blanquear capitales sin darse cuenta

Prestar el nombre para inscribir un carro, una propiedad, una empresa o incluso una cuenta bancaria podría terminar convirtiendo a una persona en parte de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero.



Esa es la advertencia que lanzaron las autoridades judiciales, quienes alertan sobre el uso de testaferros por parte de organizaciones criminales para ocultar el verdadero origen de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.



Según explicaron, quienes acepten poner bienes a su nombre para terceros podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. (Ver nota adjunta de Telenoticias)



Las investigaciones revelan que las estructuras criminales suelen recurrir a familiares, conocidos o personas en condición de vulnerabilidad para registrar activos y así dificultar el rastreo del dinero.



Entre los bienes más utilizados aparecen vehículos de lujo, embarcaciones, propiedades, empresas y cuentas bancarias. Las autoridades insisten en que la población debe desconfiar cuando alguien solicite inscribir bienes de alto valor a nombre de terceros sin una explicación clara o sin que exista una relación comercial legítima.



Además, recordaron que el dinero utilizado en estas operaciones no necesariamente proviene solo del narcotráfico. También puede estar vinculado con delitos como estafas, fraudes, secuestros extorsivos, trata de personas, corrupción o delitos contra la hacienda pública.



En esos casos, las penas pueden aumentar debido a la gravedad de los delitos asociados. Los expertos señalan que muchas personas aceptan este tipo de solicitudes pensando que únicamente “están haciendo un favor”, sin dimensionar las consecuencias legales y penales que eso podría implicar.



Por esa razón, recomiendan evitar prestar cuentas bancarias, firmar documentos de propiedad o registrar bienes de terceros cuando no exista claridad absoluta sobre el origen del dinero y la legalidad de la operación.

