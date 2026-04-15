Lo más destacado
Sporting-Saprissa: Final del Torneo de Copa enfrenta historia contra ambición
¿Puede una tarjeta roja o amarilla dejar fuera del clásico a jugadores de Saprissa?
¿Cómo se define el campeón del Torneo de Copa en caso de empate?
Hernán Medford destaca que en Saprissa le dan “valor suficiente” al Torneo de Copa
Saprissa llega a la final de Copa con un marcado dominio sobre Sporting
Los equipos se medirán por el trofeo esta noche en Liberia
Cuando Sporting y Saprissa salten al césped del estadio Edgardo Baltodano de Liberia, los albos lo harán en búsqueda de su primer cetro en la competencia, mientras que los morados ya saben lo que es levantar el trofeo.
En un choque donde una de las instituciones busca empezar a construir una historia de triunfos, el otro es el equipo más ganador del país.
Los albos no llegan al cotejo como favoritos, porque la historia no los favorece.
Sporting y Saprissa se han visto las caras en 23 ocasiones, con la “S” sumando 17 triunfos y solo cuatro de los albos. Han empatado dos veces.
En total, los saprissistas han anotado 38 goles y solo han recibido 18.
Eso sí, uno de los cuatro triunfos sucedió semanas atrás, cuando Sporting se dejó tres puntos en el Ricardo Saprissa, con tantos de Giancarlo González y Alex López, descontando Tomás Rodríguez.
Saprissa clasificó a la gran final tras derrotar en semifinales a Liberia y en la ronda previa a Carmelita.
Sporting hizo lo propio con Puntarenas y en cuartos dejó por fuera a Cartaginés. En octavos el rival fue Guadalupe y en la primera fase el Uruguay de la Liga de Ascenso.
Sporting-Saprissa: Final del Torneo de Copa enfrenta historia contra ambición
Este miércoles, a partir de las 7 de la noche, se define el Torneo de Copa. A la final clasificaron Sporting y Saprissa. Uno de los equipos cuenta con una historia llena de títulos; el otro tiene la ambición de empezar su historia de copas.
Los albos, que no han disfrutado de las mieles del triunfo en la máxima categoría ni en este certamen, se enfrentan a la oncena más ganadora del país. Los tibaseños, además de los 40 títulos de Primera División, cuentan con siete copas en sus vitrinas.
Saprissa se ha dejado la Copa Gran Bretaña 1950, Copa Cuadrangular 1956, Copa Presidente de la República 1960 y 1963, Copa Costa Rica 1970, Copa Juan Santamaría 1972 y la Copa Banco Nacional 2013.
Saprissa clasificó a la gran final tras derrotar en semifinales a Liberia y en la ronda previa a Carmelita.
¿Puede una tarjeta roja o amarilla dejar fuera del clásico a jugadores de Saprissa?
El clásico nacional se avecina, pero antes Saprissa jugará la final del Torneo de Copa ante Sporting este miércoles a las 7 p. m.
Hay varios jugadores del Monstruo que tienen cuatro amarillas como Kendall Waston, Mariano Torres y Ricardo Blanco.
¿Cómo se define el campeón del Torneo de Copa en caso de empate?
Este miércoles en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, Saprissa y Sporting se miden en la final del Torneo de Copa.
Mientras que los morados buscan un título más, los albos quieren el primero en esta competencia.
¿Qué pasa si las oncenas terminan empatadas en los 90 minutos?
Según confirmó la Unafut, el cetro se definiría desde el punto penal.
Hernán Medford destaca que en Saprissa le dan “valor suficiente” al Torneo de Copa
El Deportivo Saprissa buscará coronarse en el Torneo de Copa. Este miércoles se medirá con Sporting en Liberia en la final del certamen.
El técnico Hernán Medford analizó el partido de este miércoles y trató estos temas
Valor de la Copa
Le dimos importancia a la Copa desde un principio. Más ahora que es una final, es una copa más. Sabemos la estructura del torneo, que no fue tan buena, pero es una final y le damos el valor suficiente.