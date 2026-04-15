Saprissa llega a la final de Copa con un marcado dominio sobre Sporting

Cuando Sporting y Saprissa salten al césped del estadio Edgardo Baltodano de Liberia, los albos lo harán en búsqueda de su primer cetro en la competencia, mientras que los morados ya saben lo que es levantar el trofeo.

En un choque donde una de las instituciones busca empezar a construir una historia de triunfos, el otro es el equipo más ganador del país.

Los albos no llegan al cotejo como favoritos, porque la historia no los favorece.

Sporting y Saprissa se han visto las caras en 23 ocasiones, con la “S” sumando 17 triunfos y solo cuatro de los albos. Han empatado dos veces.

En total, los saprissistas han anotado 38 goles y solo han recibido 18.

Eso sí, uno de los cuatro triunfos sucedió semanas atrás, cuando Sporting se dejó tres puntos en el Ricardo Saprissa, con tantos de Giancarlo González y Alex López, descontando Tomás Rodríguez.

Saprissa clasificó a la gran final tras derrotar en semifinales a Liberia y en la ronda previa a Carmelita.

Sporting hizo lo propio con Puntarenas y en cuartos dejó por fuera a Cartaginés. En octavos el rival fue Guadalupe y en la primera fase el Uruguay de la Liga de Ascenso.