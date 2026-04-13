Hernán Medford destaca que en Saprissa le dan “valor suficiente” al Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa buscará coronarse en el Torneo de Copa. Este miércoles se medirá con Sporting en Liberia en la final del certamen.

El técnico Hernán Medford analizó el partido de este miércoles y trató estos temas

Valor de la Copa

Le dimos importancia a la Copa desde un principio. Más ahora que es una final, es una copa más. Sabemos la estructura del torneo, que no fue tan buena, pero es una final y le damos el valor suficiente.

Producción ofensiva

Los extremos, los internos tienen que hacer goles. Los defensas en bola parada. Hay que ver el desgaste y las oportunidades que crea (Tomás Rodríguez).

Delanteros

Son tres delanteros en buen nivel, por lo que cuesta escoger.

Efectividad

Cuando llega uno que no produce, que no genera, ahí hay que preocuparse. Eso sí hay que mejorarlo, ser más efectivos, porque no vamos a ocultar que es uno de los fallos que estamos cometiendo.

Portero titular

Cualquiera puede jugar…ya le dije que no va a jugar Madriz…¡qué bruto!

Rival

Es un rival que respeto, tienen sus cosas, nosotros las tenemos también. Yo, sin importar quién, le tengo el mismo respeto. Llegaron a la final y tienen un buen equipo.

Historia

La historia pesa, pero no te da la primera opción de ganar. Hay que enfrentarlos. Las historias siguen o se inician, si les damos la ventaja pueden empezar su historia.

Organización del Torneo de Copa

Si lo van a hacer, que lo hagan bien, porque ha sido un desastre. No sé quién lo planifica, pero lo felicito por enredar algo tan simple.

Motivación

Es una final y la motivación está. Yo sé que el clásico está y que es peligroso por las rojas y que está mal clasificado, pero es mejor estar en la final que verlo en la red desde la casa.