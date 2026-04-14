¿Puede una tarjeta roja o amarilla dejar fuera del clásico a jugadores de Saprissa?

El clásico nacional se avecina, pero antes Saprissa jugará la final del Torneo de Copa ante Sporting este miércoles a las 7 p. m.

Hay varios jugadores del Monstruo que tienen cuatro amarillas como Kendall Waston, Mariano Torres y Ricardo Blanco.

La organización de la Copa destacó que en caso de que alguno de estos jugadores recibieran una amarilla no suma para el campeonato nacional, por lo que podrían jugar el clásico sin ningún problema.

Lo único que sí perjudicaría al Monstruo es si un jugador recibe una tarjeta roja, eso sí tendría que cumplir el castigo en el campeonato nacional, es decir, en el clásico nacional.

Los morados visitarán el Morera Soto este domingo a las 5 p. m.