¿Cómo se define el campeón del Torneo de Copa en caso de empate?

Este miércoles en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, Saprissa y Sporting se miden en la final del Torneo de Copa.

Mientras que los morados buscan un título más, los albos quieren el primero en esta competencia.

¿Qué pasa si las oncenas terminan empatadas en los 90 minutos?

Según confirmó la Unafut, el cetro se definiría desde el punto penal.

Saprissa clasificó a la gran final tras derrotar en semifinales a Liberia y en la ronda previa a Carmelita.

Sporting hizo lo propio con Puntarenas y en cuartos dejó por fuera a Cartaginés. En octavos el rival fue Guadalupe y en la primera fase el Uruguay de la Liga de Ascenso.

El partido se disputará este miércoles a las 8 p. m.