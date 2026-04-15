Sporting-Saprissa: Final del Torneo de Copa enfrenta historia contra ambición

Este miércoles, a partir de las 7 de la noche, se define el Torneo de Copa. A la final clasificaron Sporting y Saprissa. Uno de los equipos cuenta con una historia llena de títulos; el otro tiene la ambición de empezar su historia de copas.

Los albos, que no han disfrutado de las mieles del triunfo en la máxima categoría ni en este certamen, se enfrentan a la oncena más ganadora del país. Los tibaseños, además de los 40 títulos de Primera División, cuentan con siete copas en sus vitrinas.

Saprissa se ha dejado la Copa Gran Bretaña 1950, Copa Cuadrangular 1956, Copa Presidente de la República 1960 y 1963, Copa Costa Rica 1970, Copa Juan Santamaría 1972 y la Copa Banco Nacional 2013.

Saprissa clasificó a la gran final tras derrotar en semifinales a Liberia y en la ronda previa a Carmelita.

Sporting hizo lo propio con Puntarenas y en cuartos dejó por fuera a Cartaginés. En octavos el rival fue Guadalupe y en la primera fase el Uruguay de la Liga de Ascenso.

En el semestre, los albos y los tibaseños ya se han enfrentado dos veces.

La primera fue victoria saprissista con gol de David Guzmán para el 0-1, y en la segunda el triunfo fue de Sporting, en Tibás, con tantos de Giancarlo González y Alex López, descontando Tomás Rodríguez.