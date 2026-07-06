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Tres recetas fáciles para disfrutar los frijoles blancos

Este alimento aporta proteína vegetal, fibra y minerales.

Por Teletica.com Redacción 6 de julio de 2026, 10:15 AM

Los frijoles blancos aportan proteína vegetal, fibra, hierro, ácido fólico y minerales esenciales. También son rendidores, económicos y versátiles.

En Buen Día preparamos tres recetas para incorporarlos con más frecuencia al menú.

Frijoles blancos refritos

  • 500 g de frijoles blancos cocidos con una taza de caldo.
  • 2 cucharadas de mantequilla o aceite.
  • ½ cebolla blanca picada.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 1 chile dulce rojo picado fino (opcional).
  • ½ cucharadita de comino.
  • ½ cucharadita de paprika.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • ¼ taza de culantro picado.

Frijoles blancos con pollo

  • 500 g de pechuga de pollo en cubos.
  • 4 tazas de frijoles blancos cocidos.
  • 2 tazas de caldo.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 cebolla mediana picada.
  • 3 dientes de ajo picados.
  • 1 chile dulce rojo en cubitos.
  • 2 tomates maduros picados.
  • 1 cucharadita de paprika.
  • ½ cucharadita de comino.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • 1 hoja de laurel.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • ¼ taza de culantro picado.

Ceviche de frijoles blancos

  • 500 g de frijoles blancos cocidos.
  • 1 tomate grande en cubitos.
  • ½ cebolla morada picada.
  • ½ chile dulce rojo en cubitos.
  • ¼ taza de culantro picado.
  • 1 chile jalapeño o panameño picado (opcional).
  • ½ taza de jugo de limón.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de salsa inglesa.
  • ½ cucharadita de comino (opcional).
  • Sal y pimienta al gusto.
  • 1 aguacate maduro.

En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada preparación.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.

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