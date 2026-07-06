Estilo de Vida
Tres recetas fáciles para disfrutar los frijoles blancos
Este alimento aporta proteína vegetal, fibra y minerales.
Los frijoles blancos aportan proteína vegetal, fibra, hierro, ácido fólico y minerales esenciales. También son rendidores, económicos y versátiles.
En Buen Día preparamos tres recetas para incorporarlos con más frecuencia al menú.
Frijoles blancos refritos
- 500 g de frijoles blancos cocidos con una taza de caldo.
- 2 cucharadas de mantequilla o aceite.
- ½ cebolla blanca picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1 chile dulce rojo picado fino (opcional).
- ½ cucharadita de comino.
- ½ cucharadita de paprika.
- Sal y pimienta al gusto.
- ¼ taza de culantro picado.
Frijoles blancos con pollo
- 500 g de pechuga de pollo en cubos.
- 4 tazas de frijoles blancos cocidos.
- 2 tazas de caldo.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cebolla mediana picada.
- 3 dientes de ajo picados.
- 1 chile dulce rojo en cubitos.
- 2 tomates maduros picados.
- 1 cucharadita de paprika.
- ½ cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 hoja de laurel.
- Sal y pimienta al gusto.
- ¼ taza de culantro picado.
Ceviche de frijoles blancos
- 500 g de frijoles blancos cocidos.
- 1 tomate grande en cubitos.
- ½ cebolla morada picada.
- ½ chile dulce rojo en cubitos.
- ¼ taza de culantro picado.
- 1 chile jalapeño o panameño picado (opcional).
- ½ taza de jugo de limón.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de salsa inglesa.
- ½ cucharadita de comino (opcional).
- Sal y pimienta al gusto.
- 1 aguacate maduro.
En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada preparación.
¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.