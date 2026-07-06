Tres recetas fáciles para disfrutar los frijoles blancos

Los frijoles blancos aportan proteína vegetal, fibra, hierro, ácido fólico y minerales esenciales. También son rendidores, económicos y versátiles.

En Buen Día preparamos tres recetas para incorporarlos con más frecuencia al menú.

Frijoles blancos refritos

500 g de frijoles blancos cocidos con una taza de caldo.

2 cucharadas de mantequilla o aceite.

½ cebolla blanca picada.

2 dientes de ajo picados.

1 chile dulce rojo picado fino (opcional).

½ cucharadita de comino.

½ cucharadita de paprika.

Sal y pimienta al gusto.

¼ taza de culantro picado.

Frijoles blancos con pollo

500 g de pechuga de pollo en cubos.

4 tazas de frijoles blancos cocidos.

2 tazas de caldo.

2 cucharadas de aceite.

1 cebolla mediana picada.

3 dientes de ajo picados.

1 chile dulce rojo en cubitos.

2 tomates maduros picados.

1 cucharadita de paprika.

½ cucharadita de comino.

1 cucharadita de orégano.

1 hoja de laurel.

Sal y pimienta al gusto.

¼ taza de culantro picado.

Ceviche de frijoles blancos

500 g de frijoles blancos cocidos.

1 tomate grande en cubitos.

½ cebolla morada picada.

½ chile dulce rojo en cubitos.

¼ taza de culantro picado.

1 chile jalapeño o panameño picado (opcional).

½ taza de jugo de limón.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de salsa inglesa.

½ cucharadita de comino (opcional).

Sal y pimienta al gusto.

1 aguacate maduro.

En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada preparación.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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