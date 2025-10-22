Gelatinas funcionales: tres recetas para cuidar su cuerpo desde adentro

La casa de Buen Día recibió a Alejandra Irola, nutricionista, quien presentó tres opciones de gelatinas funcionales que no solo endulzan el día, sino que también aportan beneficios concretos a nuestra salud.



La gelatina, además de ser un postre tradicional, es rica en selenio, fósforo y colágeno. Estos nutrientes pueden ayudar al fortalecimiento de huesos y articulaciones, así como a la regeneración del colágeno natural en el cuerpo (ver video adjunto).



Irola preparó tres recetas con objetivos muy puntuales: una gelatina que favorece la microbiota intestinal, otra que ayuda a combatir la inflamación y una tercera que alivia los síntomas del reflujo. Una forma deliciosa de cuidar nuestro cuerpo desde adentro.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’. Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.