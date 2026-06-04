Estas alternativas dulces satisfacen su antojo y mantienen la saciedad
Elegir meriendas con proteína, fibra y grasas saludables puede ayudar a controlar los antojos y mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
Los antojos de dulce son frecuentes durante el día y pueden estar relacionados con distintos factores. La falta de sueño, el estrés, los horarios irregulares de alimentación y ciertos hábitos diarios pueden aumentar el deseo de consumir alimentos azucarados.
Los especialistas recomiendan elegir opciones que aporten nutrientes y ayuden a mantener niveles más estables de azúcar en sangre.
La combinación de carbohidratos con proteína o grasas saludables favorece una mayor sensación de saciedad y ayuda a disminuir los antojos (ver video adjunto).
Existen alternativas prácticas y deliciosas que permiten disfrutar sabores dulces sin excesos.
Hoy le mostramos algunas opciones para incorporar a su rutina diaria y mejorar sus hábitos de alimentación.
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