Cenas ligeras para dormir mejor y despertar con más energía

Dormir bien es tan esencial como alimentarse o ejercitarse correctamente, y lo que se cena puede influir directamente en la calidad del sueño.



La nutricionista Sofía Araya comparte en Buen Día tres recetas ligeras y deliciosas: una tostada con queso, kiwi y miel; un omelette de vegetales; y una cremita de ayote con zanahoria y jengibre.

Cada opción combina nutrientes que favorecen la relajación y el descanso, ideales para cerrar el día de forma saludable y despertar con energía renovada.



