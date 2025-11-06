EN VIVO
Cenas ligeras para dormir mejor y despertar con más energía

La nutricionista Sofía Araya comparte tres recetas sencillas que ayudan a mejorar el descanso gracias a sus nutrientes relajantes y de fácil digestión.

Por Teletica.com Redacción 6 de noviembre de 2025, 9:37 AM

Dormir bien es tan esencial como alimentarse o ejercitarse correctamente, y lo que se cena puede influir directamente en la calidad del sueño.

La nutricionista Sofía Araya comparte en Buen Día tres recetas ligeras y deliciosas: una tostada con queso, kiwi y miel; un omelette de vegetales; y una cremita de ayote con zanahoria y jengibre. 

Cada opción combina nutrientes que favorecen la relajación y el descanso, ideales para cerrar el día de forma saludable y despertar con energía renovada.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.

