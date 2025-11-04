Ramos sobre minería impulsada por Arias: "Tengo muchas diferencias con esa administración"

El 13 de octubre de 2008, el entonces presidente de la República, Óscar Arias, emitió —junto a su ministro de Ambiente, Roberto Dobles— el decreto ejecutivo 34.801, para declarar de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.



Casi 20 años después, Álvaro Ramos, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), mismo que llevó al premio Nobel de la Paz al poder, tiene una posición absolutamente distinta.

El aspirante indicó en entrevista con Teletica.com que no cree que el modelo de explotación del oro a cielo abierto sea la solución para Cutris de San Carlos.

"Yo tengo muchas diferencias con esa administración. No hablemos de Crucitas, hablemos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Yo me oponía al TLC y aquí estoy. Esto es un partido, no un club de amigos. Esto es un proceso político. Esto es un verdadero partido y, dentro de un verdadero partido, puede haber diferencias en las posiciones. "Tengo una posición diferente en el tema del TLC, con el tema de Crucitas. Es así de simple. En un verdadero partido, con una convención abierta como esta, yo puse mi nombre, expuse mis posiciones, por lo menos las que dio tiempo de poner, porque si hubiera sido necesario hubiera puesto más... y la gente en una convención abierta, el pueblo de Costa Rica, confió en mí y votó por mí para representar a este partido. Entonces, a partir de ahí, no es que mis posiciones son las únicas del partido, sigue existiendo una multiplicidad de posiciones, pero las mías son las mías. Y así es como voy a gobernar", comentó Ramos.

Como parte de un ejercicio, este medio giró a los 20 candidatos a la Presidencia de la República una serie de preguntas relacionadas con la problemática que se vive en Crucitas. Para responder a las mismas, el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) accedió a una entrevista celebrada el 24 de octubre pasado.

En esa conversación, y como lo adelantó Teletica.com el 3 de noviembre anterior, el también exsuperintendente de Pensiones señaló que, si en su administración se autorizara alguna forma de explotación del oro, sería mediante una modalidad artesanal, como la que se ha empleado en Las Juntas de Abangares.

Para Ramos, la minería a cielo abierto "no es compatible" con el liderazgo histórico que Costa Rica ha tenido en materia ambiental.

Su visión va más orientada hacia el turismo ecológico y la explotación agroindustrial en las comunidades cercanas al fallido proyecto Crucitas, como alternativas dirigidas a la generación de empleo y desarrollo.

Eso sí, el candidato aseguró que cualquiera que sea la ruta que se tome deberá definirse en mesas de diálogo ejecutivas que involucren a los territorios y, en este caso, a la Municipalidad de San Carlos.