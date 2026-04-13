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INS defiende que patrocinio al Estadio Nacional no tiene relación con despidos
Estos son los montos por el cambio de nombre de La Joya de La Sabana.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) defendió, este lunes, que el patrocinio para el cambio de nombre del Estadio Nacional no tiene relación con los despidos que se realizaron en la institución en abril de 2025.
Ante consultas de Teletica.com, luego de los cuestionamientos de la diputada Katherine Moreira del Partido Liberación Nacional (PLN), en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, el INS respondió sobre el patrocinio que se suscribió con la Joya de La Sabana.
"Los despidos no tienen ninguna relación con la decisión de adquirir los 'Naming Rights' del Estadio Nacional, que como se explicó obedece a una práctica de mercadeo estratégico para generar transacciones comerciales de beneficio mutuo para las partes.
"Los salarios de los colaboradores y los patrocinios se gestionan desde presupuestos separados e independientes, por lo que una decisión salarial no impacta en los patrocinios y viceversa", citó la institución por medio de un correo electrónico.
El monto
El monto oficial del patrocinio corresponde a ₡782 millones, pues en 2025 se entregaron más de ₡48 millones (₡48.424.350,00), y para 2026, 2027 y 2028 se otorgarán casi ₡245 millones (₡244.670.400,00) por cada año.
Ante la pregunta de en qué se basó la institución para establecer los montos oficiales del patrocinio, respondieron que "respecto al monto, la Junta Administradora o la Gerencia General del Estadio es quien puede brindarle la respuesta".
"De nuestra parte, lo que se nos indicó fue que en febrero de 2025, la Junta Administradora del Estadio aprobó un plan maestro en el que se determinó que dentro de la estrategia para conseguir ingresos o recursos para la sostenibilidad financiera del Estadio, se implementaría una estrategia de patrocinios, entre ellos, el patrocinio de denominación de nombre.
"Posteriormente, el INS recibe la solicitud de patrocinio y a partir de ese planteamiento, da inicio un proceso de negociación que culmina con los montos pactados", señaló la institución.
¿Cuál es el beneficio que obtiene el INS con este convenio de patrocinio?
En el contrato de patrocinio suscrito, de manera general, se da una serie de beneficios al INS como:
• Derecho exclusivo de uso de la marca y nombre oficial del Estadio Nacional.
• Rotulación del recinto con la nueva imagen.
• Espacios para llevar a cabo eventos.
• Local comercial.
• Entre otros.
"Cada uno de estos beneficios ha sido debidamente cuantificado, de acuerdo con las mejores prácticas en la monetización de este tipo de contratos, tal como se puede consultar en el SICOP", destacaron.
Cuestionamientos
La liberacionista Moreira Brown es una de las legisladoras que más ha realizado cuestionamientos a este convenio de patrocinio en la Comisión de Ingreso y Gasto en la Asamblea Legislativa.
Brown manifestó que el tema le genera inquietudes que aún no han sido respondidas por funcionarios de la institución que han pasado por ese órgano.
"Es cuestionable la decisión que haya tomado el INS, más el departamento corporativo, que si fue como lo denunció Claudio León, subgerente general de Negocios, que quisiese girar alrededor de ₡900 millones para cambiarle el nombre al Estadio Nacional para que sea el INS Estadio en plena etapa de austeridad financiera, no coincide el discurso", mencionó Brown.
Al ser consultada puntualmente sobre el tema de las personas que fueron cesadas por la aseguradora, Brown aseguró que "la de liquidación de esos 130 empleados era alrededor de ₡2.000 millones. Y yo me pregunto, ¿será que la gente va a pasar al frente del Estadio Nacional y va a ver INS Estadio? Entonces, como se llama INS Estadio, la gente va a correr a comprar las pólizas para seguir utilizando los servicios que presta el INS. A mí me resulta extraño que se utilicen esos fondos para adquirir una marca que no sabemos cuál rentabilidad va a tener, qué nos va a generar nosotros", añadió.
Por último, la diputada manifestó que ese dinero se puede utilizar "para mejorar la competitividad que ha venido disminuyendo, la capacitación de sus funcionarios, búsqueda de implementar nuevos negocios".
"¿Por qué se toma esta decisión cuando se están haciendo los despidos masivos? Eso también me generó muchísimas dudas. Yo me pregunto, ¿hacemos la nebulosa de los despidos y que estén ocupados viendo el tema, pero por atrás tomamos la decisión de invertir ₡900 millones en el cambio de nombre al Estadio Nacional y están en línea en austeridad?", concluyó.
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El Estadio Nacional arrancó con las labores de mejoras y mantenimiento para este primer semestre del año.
En un comunicado de prensa del Instituto Costarricense de Deportes y Recreación (Icoder) se destacó que las principales obras son:
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Teletica.com reveló este lunes una radiografía del Estadio Nacional, en el que se detalla como está el presente de La Joya en ingresos y gastos a un año de que finalice el Fideicomiso FID 1065.
Las mayores fuentes de ingresos del estadio son por alquileres de eventos (deportivos, conciertos, empresariales y parqueos) y por publicidad.
Fideicomiso del Estadio Nacional vence en un año: Preguntas y respuestas sobre La Joya
Teletica.com publicó este martes la radiografía del Estadio Nacional: Ingresos y gastos, así está La Joya de La Sabana.
El pasado 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes conversaron con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerencia general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica. Este medio envió estas preguntas sobre el presente de La Joya que se expuso en este reportaje.
—El INS cancelará $480.000 por año en 2026, 2027 y 2028, pues de julio 2025 a diciembre 2025 dará $190.000. ¿Cómo fijaron el monto para el cambio de nombre del estadio?
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El Fideicomiso FID 1065, que administra el Estadio Nacional vence en el 2027, por lo que en Teletica.com hacemos un análisis detallado de los números con los que cerró el 2025.
El tema de la Joya de La Sabana ha dado de qué hablar últimamente y, el 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes tuvieron una conversación con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerencia general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica.
Este medio tiene copia del acta ordinaria 04-2026 en la que se trató muy a fondo el presente del recinto deportivo. Además, también se realizaron preguntas y se obtuvieron respuestas por parte del fideicomiso.
Aquí los primeros detalles: