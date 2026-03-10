Radiografía del Estadio Nacional: así están los ingresos y gastos de La Joya de La Sabana

El Fideicomiso FID 1065, que administra el Estadio Nacional vence en el 2027, por lo que en Teletica.com hacemos un análisis detallado de los números con los que cerró el 2025.

El tema de la Joya de La Sabana ha dado de qué hablar últimamente y, el 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes tuvieron una conversación con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerencia general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica.

Este medio tiene copia del acta ordinaria 04-2026 en la que se trató muy a fondo el presente del recinto deportivo. Además, también se realizaron preguntas y se obtuvieron respuestas por parte del fideicomiso.

Aquí los primeros detalles:

En la presentación, se destacaron hitos en mantenimiento y en comerciales. Se indicó que en 2025 más de 580 mil personas asistieron y que se realizaron más de 30 partidos de fútbol, más de 80 actividades deportivas, más de ocho conciertos, más de seis ferias o festivales y dos eventos de motores.

Bad Bunny en Costa Rica. Foto: Fernando Araya

​Cambio de nombre

En cuanto al tema comercial está el cambio de nombre y el ingreso que produjo en las arcas del fideicomiso. De julio a diciembre, el Estadio Nacional recibió $190.000 y en 2026, 2027 y 2028 obtendrá $480.000 por cada año.

Patrocinio Grupo INS para cambio de nombre del Estadio Nacional:﻿

¿Cómo fijaron el monto para el cambio de nombre del estadio? "Para la determinación del monto se aplicó una metodología de valoración comercial. Inicialmente se realizó un análisis comparativo de mercado (benchmarking) de acuerdos de naming rights (cambio de nombre) en recintos deportivos tanto a nivel internacional como regional, lo que permitió identificar rangos de referencia y prácticas habituales en este tipo de contratos. "De manera complementaria, se desarrolló una valoración económica basada en variables propias del Estadio, incluyendo la estimación de valor por metro cuadrado publicitario, la identificación de activos y espacios estratégicos asociados a visibilidad de marca, los niveles de exposición mediática, considerando su nivel de exposición, los espacios disponibles, la frecuencia y tipología de eventos, así como la proyección de costos fijos y operativos anuales del inmueble", señaló el fideicomiso ante consulta de Teletica.com.

Adicionalmente, desde el fideicomiso señalaron que "el monto final es resultado de un proceso de negociación entre las partes, realizado con criterios de razonabilidad, en el cual se procuró garantizar condiciones de equilibrio y beneficio mutuo, considerando tanto el valor comercial del activo como los alcances de la alianza, la proyección de la marca y los beneficios integrales contemplados dentro del acuerdo".



​Ingres os por alquiler





En este apartado se muestra cómo hubo un incremento en ingresos por eventos deportivos, pero al mismo tiempo, una disminución en alquiler para conciertos, empresarial y parqueo en relación con lo recaudado en 2024 y 2023.

En 2025 se obtuvieron ingresos de ₡634 millones divididos en los siguientes montos:

Alquiler para eventos deportivos: ₡247 millones

Alquiler para conciertos: ₡331 millones

Alquiler empresarial: ₡49 millones

Alquiler parqueo: ₡5 millones

¿A qué atribuyen la disminución de ingresos por alquiler para conciertos, empresarial y parqueo en relación con 2023 y 2024? ¿A qué atribuyen el incremento de ingresos por alquiler para eventos deportivos en relación con 2023 y 2024? Léalo aquí.

Ingresos por publicidad

Los ingresos del Estadio Nacional en mayor parte son por alquiler para conciertos, eventos deportivos, empresarial, parqueo y también por publicidad. También hay otros ingresos por intereses ganados, pero la mayor parte es por los rubros mencionados.

Aquí es donde el cambio de nombre da un giro importante en los ingresos y le permite superar lo recaudado en 2025.

Ingresos por publicidad 2023: ₡234 millones

Ingresos por publicidad 2024: ₡120 millones

Ingresos por publicidad 2025: ₡197 millones

Gastos fijos





Durante el 2025 se tuvo gastos fijos de ₡59 millones que se distribuyen entre estos rubros: planilla, servicios públicos, comisiones fiduciario, servicios vigilancia, servicios limpieza, seguros y mantenimiento gramilla (Ver cuadro adjunto).﻿

En 2025 se tuvieron en gastos fijos un total de ₡709 millones.

El estado de resultado del periodo 2025 es construido con base la normativa contable vigente.



"El monto mensual corresponde al gasto fijo mensual y se suma a otros costos asociados a la operación anual del Estadio", destacaron.



​

Utilidad contable del periodo después de impuestos﻿