Fideicomiso del Estadio Nacional vence en un año: Preguntas y respuestas sobre La Joya

Teletica.com publicó este martes la radiografía del Estadio Nacional: Ingresos y gastos, así está La Joya de La Sabana.



El pasado 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes conversaron con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerencia general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica. Este medio envió estas preguntas sobre el presente de La Joya que se expuso en este reportaje.

—El INS cancelará $480.000 por año en 2026, 2027 y 2028, pues de julio 2025 a diciembre 2025 dará $190.000. ¿Cómo fijaron el monto para el cambio de nombre del estadio?

Para la determinación del monto se aplicó una metodología de valoración comercial. Inicialmente se realizó un análisis comparativo de mercado (benchmarking) de acuerdos de naming rights (cambio de nombre) en recintos deportivos tanto a nivel internacional como regional, lo que permitió identificar rangos de referencia y prácticas habituales en este tipo de contratos.



De manera complementaria, se desarrolló una valoración económica basada en variables propias del Estadio, incluyendo la estimación de valor por metro cuadrado publicitario, la identificación de activos y espacios estratégicos asociados a visibilidad de marca, los niveles de exposición mediática, considerando su nivel de exposición, los espacios disponibles, la frecuencia y tipología de eventos, así como la proyección de costos fijos y operativos anuales del inmueble.



Adicionalmente, el monto final es resultado de un proceso de negociación entre las partes, realizado con criterios de razonabilidad, en el cual se procuró garantizar condiciones de equilibrio y beneficio mutuo, considerando tanto el valor comercial del activo como los alcances de la alianza, la proyección de la marca y los beneficios integrales contemplados dentro del acuerdo.

Estadio Nacional. Foto: Daniel Jiménez

​​ — En la lista de ingreso por alquiler del Estadio Nacional en 2025 se reportó en eventos deportivos (₡247 millones), conciertos (₡331 millones), empresarial (₡49 millones) y parqueo (₡5 millones de colones) nacen estas preguntas:​





—¿A qué atribuyen la disminución en ingreso por conciertos si se compara con 2024 (₡429 millones) y 2023 (₡357 millones)?

Bad Bunny en Costa Rica. Foto: José Fernando Araya El comportamiento de los ingresos por concepto de conciertos en 2025 debe analizarse dentro de la dinámica operativa integral del Estadio. Durante ese período, el recinto registró una agenda particularmente intensa de eventos deportivos, especialmente partidos de fútbol de carácter internacional, cuyos requerimientos técnicos implican mayores tiempos de preparación, protección y recuperación de la gramilla natural.

Este tipo de eventos exige destinar semanas adicionales a labores especializadas de mantenimiento, lo cual reduce naturalmente las ventanas disponibles para la programación de conciertos u otros espectáculos de gran formato.



—¿A qué atribuyen la disminución importante de alquiler empresarial en relación con 2024 (₡94 millones) y 2023 (₡106 millones)?



La variación observada en los ingresos por alquiler empresarial durante 2025 responde principalmente a la dinámica operativa y a los niveles de ocupación del Estadio a lo largo del año. Durante ese período, el recinto albergó aproximadamente 40 eventos masivos, entre actividades deportivas y espectáculos de gran formato.



Cada evento de esta naturaleza implica requerimientos logísticos complejos que trascienden el día de realización, ya que demandan períodos previos y posteriores para montaje, pruebas técnicas, adecuaciones, desmontaje y procesos de recuperación del inmueble. Adicionalmente, estos eventos suelen involucrar la utilización simultánea de diversos espacios estratégicos dentro del Estadio.



Como consecuencia, esta alta intensidad de uso reduce naturalmente la disponibilidad de fechas y áreas susceptibles de ser arrendadas para actividades privadas, empresariales o corporativas. En este sentido, la variación registrada obedece a una restricción operativa derivada de una agenda con elevada ocupación.



— ¿A qué atribuyen la disminución de alquiler de parqueo en comparación con 2024 (₡13 millones) y 2023 (₡18 millones)?



Algunos contratos dejaron de tener vigencia, sin que ello implique afectación estructural a la operación del Estadio ni a su modelo de ingresos.



