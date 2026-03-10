Fideicomiso del Estadio Nacional vence en un año: Preguntas y respuestas sobre La Joya
Se reportaron menores ingresos por el alquiler del estadio para conciertos, empresarial y parqueo en relación con 2023 y 2024, pero un aumento en el plano deportivo si se toma en cuenta los últimos dos años.
Teletica.com publicó este martes la radiografía del Estadio Nacional: Ingresos y gastos, así está La Joya de La Sabana.
El pasado 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes conversaron con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerencia general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica. Este medio envió estas preguntas sobre el presente de La Joya que se expuso en este reportaje.
—El INS cancelará $480.000 por año en 2026, 2027 y 2028, pues de julio 2025 a diciembre 2025 dará $190.000. ¿Cómo fijaron el monto para el cambio de nombre del estadio?
Para la determinación del monto se aplicó una metodología de valoración comercial. Inicialmente se realizó un análisis comparativo de mercado (benchmarking) de acuerdos de naming rights (cambio de nombre) en recintos deportivos tanto a nivel internacional como regional, lo que permitió identificar rangos de referencia y prácticas habituales en este tipo de contratos.
De manera complementaria, se desarrolló una valoración económica basada en variables propias del Estadio, incluyendo la estimación de valor por metro cuadrado publicitario, la identificación de activos y espacios estratégicos asociados a visibilidad de marca, los niveles de exposición mediática, considerando su nivel de exposición, los espacios disponibles, la frecuencia y tipología de eventos, así como la proyección de costos fijos y operativos anuales del inmueble.
Adicionalmente, el monto final es resultado de un proceso de negociación entre las partes, realizado con criterios de razonabilidad, en el cual se procuró garantizar condiciones de equilibrio y beneficio mutuo, considerando tanto el valor comercial del activo como los alcances de la alianza, la proyección de la marca y los beneficios integrales contemplados dentro del acuerdo.
—¿A qué atribuyen la disminución en ingreso por conciertos si se compara con 2024 (₡429 millones) y 2023 (₡357 millones)?
Este tipo de eventos exige destinar semanas adicionales a labores especializadas de mantenimiento, lo cual reduce naturalmente las ventanas disponibles para la programación de conciertos u otros espectáculos de gran formato.
—¿A qué atribuyen la disminución importante de alquiler empresarial en relación con 2024 (₡94 millones) y 2023 (₡106 millones)?
La variación observada en los ingresos por alquiler empresarial durante 2025 responde principalmente a la dinámica operativa y a los niveles de ocupación del Estadio a lo largo del año. Durante ese período, el recinto albergó aproximadamente 40 eventos masivos, entre actividades deportivas y espectáculos de gran formato.
Cada evento de esta naturaleza implica requerimientos logísticos complejos que trascienden el día de realización, ya que demandan períodos previos y posteriores para montaje, pruebas técnicas, adecuaciones, desmontaje y procesos de recuperación del inmueble. Adicionalmente, estos eventos suelen involucrar la utilización simultánea de diversos espacios estratégicos dentro del Estadio.
Como consecuencia, esta alta intensidad de uso reduce naturalmente la disponibilidad de fechas y áreas susceptibles de ser arrendadas para actividades privadas, empresariales o corporativas. En este sentido, la variación registrada obedece a una restricción operativa derivada de una agenda con elevada ocupación.
— ¿A qué atribuyen la disminución de alquiler de parqueo en comparación con 2024 (₡13 millones) y 2023 (₡18 millones)?
Algunos contratos dejaron de tener vigencia, sin que ello implique afectación estructural a la operación del Estadio ni a su modelo de ingresos.
— ¿A qué atribuyen el importante incremento en ingreso por alquiler de eventos deportivos en relación con 2024 (₡193 millones) y 2023 (₡142 millones)?
Este ajuste permitió alinear el uso del Estadio con prácticas modernas de gestión de recintos multiuso, vinculando parte de los ingresos a variables como asistencia, magnitud del evento y utilización del recinto.
Adicionalmente, el año 2025 registró una actividad deportiva particularmente intensa, incluyendo aproximadamente diez partidos de primera división, los cuales generan un impacto económico positivo para el Estadio. Estos eventos aportan ingresos tanto por concepto de tarifa fija de arrendamiento como por componentes variables, así como por la operación comercial asociada, específicamente en lo correspondiente a la venta de alimentos y bebidas.
En consecuencia, el comportamiento observado responde a una combinación de optimización del esquema tarifario y una alta dinámica de eventos deportivos a lo largo del período.
— En promedio el gasto fijo mensual del Estadio es de casi ₡60 millones (₡59.085.091,33 millones): ¿Por qué se ha dicho que se han tenido pérdidas si los ingresos de 2025 fueron de ₡643.377 millones?
El estado de resultado del periodo 2025 es construido con base la normativa contable vigente.
El modelo de negocio del fideicomiso está enfocado en generar los recursos necesarios para el mantenimiento, conservación y operación permanente del Estadio Nacional, de ahí que los resultados obtenidos muestren que la aplicación de esas inversiones fue superior al ingreso ordinario. Fue posible ejecutar esas erogaciones debido a el flujo de caja positivo que trae el fideicomiso de forma acumulada.
El monto mensual corresponde al gasto fijo mensual y se suma a otros costos asociados a la operación anual del Estadio.— ¿El fideicomiso del Estadio Nacional de Costa Rica (FID 1065 ICODER-BNCR) vence en un año, en febrero 2027, ustedes quieren ampliar el tiempo y extender ese fideicomiso o hacer otro a más años?
A la fecha, el Banco Nacional no ha recibido una comunicación formal por parte del ICODER, quien es el fideicomitente y administrador del contrato, sobre una eventual ampliación del plazo o la creación de un nuevo fideicomiso. Cualquier definición al respecto corresponde al ICODER y será comunicada oportunamente por los canales oficiales.
— Se reportó ingresos de ₡831 millones de colones al año equivalentes a ₡634 millones por alquileres y ₡197 millones por publicidad. A eso hay que restarle los gastos fijos que rondan los ₡60 millones al mes; es decir; casi ₡720 millones al año: ¿La ganancia en el año fue de ₡111 millones de colones?
En términos contables realizar dicha comparación no es tan directa, ya que se debe considerar, además de los gastos fijos, que el Estadio Nacional también tiene gastos variables, que dependen de los eventos que se realizan en dichas instalaciones y de la disponibilidad de recursos para realizar inversiones en el inmueble. Por ello, no puede hablarse de una “ganancia libre” calculada únicamente a partir de restar los ingresos menos los gastos fijos.
Corresponde al Icoder.