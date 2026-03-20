Estadio Nacional anuncia obras de mantenimiento

El Estadio Nacional arrancó con las labores de mejoras y mantenimiento para este primer semestre del año.

En un comunicado de prensa del Instituto Costarricense de Deportes y Recreación (Icoder) se destacó que las principales obras son:

• Aplicación de piso epóxico en túnel de Fecoa: Esta mejora optimizará las condiciones de tránsito y protección en el área utilizada por la Federación Costarricense de Atletismo.

• Reparación y sellado de cristales del Cubo de Cristal: Se corregirán filtraciones y daños, asegurando la integridad estructural y el confort dentro de este espacio multifuncional.

• Resane y pintura de fosas de graderías: Los trabajos incluirán el resane de superficies y la aplicación de pintura especializada para prolongar la vida útil de las instalaciones.

• Reparación de fugas de parqueos Icoder: Lavado profundo de la explanada que se ubica subiendo las escaleras del noroeste y suroeste, aplicando sellado especial, resanando y pintando el techo total del parqueo.

• Pintura del tercer nivel en zona de sombras: Se implementará un nuevo esquema cromático que modernizará la imagen interior del estadio.

Dentro del texto suministrado a la prensa se especificó que ya hay obras de mantenimiento finalizadas como son los trabajos de pintura en gradería norte.

Pista de atletismo

Uno de los puntos que más se ha tocado públicamente es el recarpeteo y mejoramiento integral de la pista atlética a través del Icoder.

"La pista, instalada originalmente en 2011, será sometida a una renovación completa que incluye reparación de la superficie, marcaje y certificación bajo estándares internacionales", indica el texto.

La inversión asciende a más de ₡668 millones, monto que ya está contemplado en el presupuesto ordinario del 2026 del Icoder.

Incluso, se destaca que este mes de marzo se publicará en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el cartel de la contratación para la reparación de la superficie.

La idea es que los trabajos comiencen a ejecutarse en el primer trimestre del 2027. La empresa adjudicada tiene un plazo de 150 días hábiles para entregar las obras.

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