Ingresos del Estadio Nacional cayeron casi en 50% de 2022 a 2025: estas son algunas de las razones
Esto revelan los informes de labores de 2022 y los que se realizaron en enero de 2025.
Las mayores fuentes de ingresos del estadio son por alquileres de eventos (deportivos, conciertos, empresariales y parqueos) y por publicidad.
Si se analiza y se compara las últimas rendiciones de cuentas de 2022, cuando el inmueble lo administraba la anterior junta administradora y el gerente era Ricardo Chacón, a la que se dio en 2025, bajo la gerencia de Diana Posada, los ingresos decayeron casi en un 50%.
En la rendición de cuentas que dio Chacón en 2022, de la que este medio tiene copia, se desprenden estos datos:
Los ingresos reportados en 2022 fueron de ₡1.611 millones; sin embargo ya para 2023 (₡859.830), 2024 (₡851.830) y 2025 (₡832.505) se muestra una disminución de casi el 50%.
Este medio intentó conversar con Chacón, quien dejó el puesto en abril de 2023, pero no se refirió al respecto.
El pasado 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes tuvieron una conversación con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerenta general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica.
Ingresos por alquiler de eventos + publicidad:
2023: ₡625.653 + ₡234.177= ₡859.830
2024: ₡731.256 + ₡120.505= ₡851.761
2025: ₡635.377 + ₡197.128= ₡832.505
Gastos
En cuanto a los gastos fijos mensuales de 2025 se reportaron ₡59 millones por mes; al año equivalen a ₡708 millones.
Mantenimiento
En la rendición de cuentas de 2022 se detalla la inversión que se hizo en mantenimiento de 2014 a 2022, lo que equivale a ₡2.700 millones.
Por su parte, en la de 2025 se detalla en cuanto a mantenimiento:
Mantenimiento preventivo de más del 85% de los equipos y sistemas (eléctricos e hidráulicos) de manera rutinaria
Optimas condiciones de gramilla para cada evento
Sistema de riego de gramilla y sistema de luminarias sin fallas
Cambio de bulbos de gramilla
Cambio de luminarias a led en sectores como parqueos y salones
Adaptación a la ley 7600 de puertas en consultorios
Pintura y reparaciones: Perímetro, túneles, pista bajo techo, postes de electricidad parqueos y plazoletas, locales y salones, camerinos
Mantenimiento, embellecimiento de zonas verdes y arborización
Señalización de tránsito en varios sectores
Inicio reparaciones en fosa y gradería norte
Utilidades
En cuanto a este rubro hay que mencionar que se tuvo un déficit de 6 millones; sin embargo, ese faltante se pudo cubrir por el flujo de caja acumulado que permite atender esos compromisos. A diciembre de 2025 fue de ₡443 millones.
Preocupación
Este medio tiene copia del acta ordinaria 04-2026 del Consejo Nacional de Deportes, en la que se destaca que Sofía Ramírez, viceministra de educación, mostró su preocupación ante este tema.
Del texto se desprende: "De no ser por los ingresos por concepto de publicidad, estos habrían sido incluso inferiores a los del año previo, y que en términos de utilidades se evidencia un deterioro progresivo".
"Si bien existen ingresos por alquileres y publicidad, estos no han sido suficientes para cubrir los gastos, lo que se refleja en un resultado negativo", agrega.
Ramírez señaló que "acciones como la firma de convenios —por ejemplo, con el INS— no pueden constituir el único eje estratégico para estabilizar las finanzas del Estadio".
