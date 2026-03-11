EN VIVO
Ingresos del Estadio Nacional cayeron casi en 50% de 2022 a 2025: estas son algunas de las razones

Esto revelan los informes de labores de 2022 y los que se realizaron en enero de 2025.

Por Daniel Jiménez 11 de marzo de 2026, 13:02 PM

Teletica.com reveló este lunes una radiografía del Estadio Nacional, en el que se detalla como está el presente de La Joya en ingresos y  gastos a un año de que finalice el Fideicomiso FID 1065.

Las mayores fuentes de ingresos del estadio son por alquileres de eventos (deportivos, conciertos, empresariales y parqueos) y por publicidad. 

Si se analiza y se compara las últimas rendiciones de cuentas de 2022, cuando el inmueble lo administraba la anterior junta administradora y el gerente era Ricardo Chacón, a la que se dio en 2025, bajo la gerencia de Diana Posada, los ingresos decayeron casi en un 50%.

En la rendición de cuentas que dio Chacón en 2022, de la que este medio tiene copia, se desprenden estos datos:

Ingresos en el Estadio Nacional de 2014 a 2022
Ingresos en el Estadio Nacional de 2014 a 2022

​Los ingresos reportados en 2022 fueron de ₡1.611 millones; sin embargo ya para 2023 (₡859.830), 2024 (₡851.830) y 2025 (₡832.505) se muestra una disminución de casi el 50%.

Este medio intentó conversar con Chacón, quien dejó el puesto en abril de 2023, pero no se refirió al respecto.

El pasado 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes tuvieron una conversación con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerenta general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica.

También, este medio tiene copia del acta ordinaria 04-2026 en la que se trató muy a fondo el presente del recinto deportivo. Además, también se realizaron preguntas y se obtuvieron respuestas por parte del fideicomiso.

Teletica.com conoció que en el estadio analizan el año 2022 como un punto y aparte debido a que fue posterior a la pandemia y en una plena reactivación económica de eventos públicos. Adyacente a eso, está el incremento de competencia, pues el mercado se comienza a distribuir con otros centros de entretenimiento.

Ingresos por alquiler de eventos + publicidad:

2023: ₡625.653 + ₡234.177= ₡859.830

2024: ₡731.256 + ₡120.505= ₡851.761

2025: ₡635.377 + ₡197.128= ₡832.505

Ingresos Estadio Nacional de 2023 a 2025
Ingresos Estadio Nacional de 2023 a 2025

Gastos

En cuanto a los gastos fijos mensuales de 2025 se reportaron ₡59 millones por mes; al año equivalen a ₡708 millones.

Gastos fijos del Estadio Nacional en 2025
Gastos fijos del Estadio Nacional en 2025

Mantenimiento

En la rendición de cuentas de 2022 se detalla la inversión que se hizo en mantenimiento de 2014 a 2022, lo que equivale a ₡2.700 millones.

Mantenimiento Estadio Nacional de 2014 a 2022
Mantenimiento Estadio Nacional de 2014 a 2022

Por su parte, en la de 2025 se detalla en cuanto a mantenimiento:

​​Mantenimiento preventivo de más del 85% de los equipos y sistemas (eléctricos e hidráulicos) de manera rutinaria

Optimas condiciones de gramilla para cada evento

Sistema de riego de gramilla y sistema de luminarias sin fallas

Cambio de bulbos de gramilla

Cambio de luminarias a led en sectores como parqueos y salones

Adaptación a la ley 7600 de puertas en consultorios

Pintura y reparaciones: Perímetro, túneles, pista bajo techo, postes de electricidad parqueos y plazoletas, locales y salones, camerinos

Mantenimiento, embellecimiento de zonas verdes y arborización

Señalización de tránsito en varios sectores

Inicio reparaciones en fosa y gradería norte

Utilidades

Utilidad Estadio Nacional de 2023 a 2025
Utilidad Estadio Nacional de 2023 a 2025.

En cuanto a este rubro hay que mencionar que se tuvo un déficit de 6 millones; sin embargo, ese faltante se pudo cubrir por el flujo de caja acumulado que permite atender esos compromisos. A diciembre de 2025 fue de ₡443 millones.

Preocupación

Este medio tiene copia del acta ordinaria 04-2026 del Consejo Nacional de Deportes, en la que se destaca que Sofía Ramírez, viceministra de educación, mostró su preocupación ante este tema.

Del texto se desprende: "De no ser por los ingresos por concepto de publicidad, estos habrían sido incluso inferiores a los del año previo, y que en términos de utilidades se evidencia un deterioro progresivo".

"Si bien existen ingresos por alquileres y publicidad, estos no han sido suficientes para cubrir los gastos, lo que se refleja en un resultado negativo", agrega.

Ramírez señaló que "acciones como la firma de convenios —por ejemplo, con el INS— no pueden constituir el único eje estratégico para estabilizar las finanzas del Estadio".

