Ingresos del Estadio Nacional cayeron casi en 50% de 2022 a 2025: estas son algunas de las razones

﻿Teletica.com ﻿reveló este lunes una radiografía del Estadio Nacional, en el que se detalla como está el presente de La Joya en ingresos y gastos a un año de que finalice el Fideicomiso FID 1065.

Las mayores fuentes de ingresos del estadio son por alquileres de eventos (deportivos, conciertos, empresariales y parqueos) y por publicidad.

Si se analiza y se compara las últimas rendiciones de cuentas de 2022, cuando el inmueble lo administraba la anterior junta administradora y el gerente era Ricardo Chacón, a la que se dio en 2025, bajo la gerencia de Diana Posada, los ingresos decayeron casi en un 50%.

En la rendición de cuentas que dio Chacón en 2022, de la que este medio tiene copia, se desprenden estos datos:

Ingresos en el Estadio Nacional de 2014 a 2022

​Los ingresos reportados en 2022 fueron de ₡1.611 millones; sin embargo ya para 2023 (₡859.830), 2024 (₡851.830) y 2025 (₡832.505) se muestra una disminución de casi el 50%.

Este medio intentó conversar con Chacón, quien dejó el puesto en abril de 2023, pero no se refirió al respecto.

El pasado 29 de enero, en el Consejo Nacional de Deportes tuvieron una conversación con Diana Posada Solís, gerenta general del INS Estadio, y Ivania Azofeifa Ríos, subgerenta general de Banca Comercial del Banco Nacional de Costa Rica.

acta ordinaria 04-2026 en la que se trató muy a fondo el presente del recinto deportivo. Además, también se realizaron También, este medio tiene copia delen la que se trató muy a fondo el presente del recinto deportivo. Además, también se realizaron preguntas y se obtuvieron respuestas por parte del fideicomiso.





Teletica.com conoció que en el estadio analizan el año 2022 como un punto y aparte debido a que fue posterior a la pandemia y en una plena reactivación económica de eventos públicos. Adyacente a eso, está el incremento de competencia, pues el mercado se comienza a distribuir con otros centros de entretenimiento.