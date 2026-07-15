FEES 2027: Ministro de Educación prometió volver a Conare e invitar a presidenta, dice rector

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, se comprometió a regresar al Consejo Nacional de Rectores (Conare) para ver temas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027.

Así lo aseguró en entrevista con Teletica.com el presidente de ese órgano y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera, en la que se refrescó el estado actual de la discusión del presupuesto universitario del próximo año.

Si bien Sánchez no descartó que vaya a participar en una eventual reunión al respecto, sí fue enfático en que el tema está concluido y que deberá ser resuelto por la Asamblea Legislativa.

Herrera mencionó que el tema se retomó durante un encuentro en el que ambos coincidieron el pasado 30 de junio, el cual tenía como objetivo discutir asuntos relacionados con un terreno para una sede interuniversitaria en Guanacaste.

"Aprovechamos el espacio para conversar con él y reiterarle la importancia de volver a recuperar el diálogo, sobre todo con él en su condición de presidente de la Comisión de Enlace. "Como primer punto, él se comprometió con nosotros a programar una fecha para visitarnos en Conare e inclusive a hacerle la invitación extensiva a la señora presidenta para que pudiera participar en ese encuentro", mencionó el académico.

Consultado sobre el particular por un equipo de Telenoticias, el ministro indicó:

"Respecto a su consulta, yo formo parte de Conare Ampliado y todas las veces que me han solicitado asistir y cuando yo puedo o no tengo otro compromiso, así lo he hecho. "Ahora, con respecto al tema del FEES, que es un tema que me han consultado mucho, yo creo que nosotros fuimos muy claros en que la negociación se terminó hace algunos meses".

Los rectores insisten en la necesidad de volver a las negociaciones, pues sostienen que cuando el Gobierno de la República se levantó de la mesa, el 21 de abril pasado, lo hizo a partir de una propuesta de incremento de 2,94% que no era definitiva y sin valorar a fondo la agenda planteada.

Desde las universidades insisten en que, si se estudia a profundidad la cartera de proyectos presentados, el Poder Ejecutivo encontrará un beneficio mayor al gasto en el que incurriría.

Sánchez ha dicho que el monto pretendido por las casas de enseñanza es irracional y se aleja de la realidad fiscal del país.

Asimismo, aunque el jerarca reconoció que en la negociación anterior se pactó reconocer un eventual aumento si la inflación superaba el 1,5% a julio, no obstante, esa condición no se ha cumplido aún.

De igual manera, recordó que la otra posibilidad para retomar las conversaciones es que el Consejo de Rectores alcance un acuerdo de redistribución del Fondo Especial.