Exministro renunciará a plaza en Defensoría si no recibe permiso para asumir como embajador

El exministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, asegura que renunciará a su plaza en la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), en caso de que no se le conceda un permiso sin goce de salario para fungir como embajador.

Así lo hizo ver el propio exjerarca tres días después que Teletica.com revelara que el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa estudia una solicitud de licencia para el futuro representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza.

"El 28 de mayo presenté el preaviso de mi renuncia al cargo en la Defensoría. Dicha renuncia se haría efectiva a partir del día 30 de junio en caso de que no se me otorgue el permiso sin goce de salario por cuatro años", señaló el abogado de profesión a este medio.

Zamora funge como profesional de defensa 3 en el ente auxiliar del Congreso y devenga un salario de ¢2,2 millones.



El extitular del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) entró a trabajar en la Defensoría desde el 16 de marzo de 1998; sin embargo, pasó 15 de los 28 años transcurridos desde entonces fuera de la institución, gracias a 9 licencias.

Los permisos sin goce de salario le permitieron fungir en dos periodos distintos como ministro, viceministro de Gobernación y Policía, así como director de Migración y Extranjería. También capacitarse y atender asuntos personales.

Ahora el exjerarca pretende una nueva licencia para convertirse en embajador ante el organismo internacional de mayor relevancia y atender así la designación hecha el 27 de mayo pasado por el Consejo de Gobierno.

Dicho nombramiento llegó casi 20 días después de que Zamora quedara fuera del gabinete de Laura Fernández, pese a la prometida "continuidad" que la presidenta anunció en campaña.