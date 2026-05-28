Excanciller y exministro de Seguridad ya tienen puesto en Gobierno de Laura Fernández

El excanciller Arnoldo André y el exministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, fueron designados embajadores de la administración de Laura Fernández.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) informó este jueves de las primeras designaciones del Consejo de Gobierno en organismos internacionales, acordas en la sesión de un día antes.

André fue designado embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras que Zamora fue nombrado en el mismo cargo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza.

Por su parte, la abogada Eugenia Gutiérrez fungirá como alterna del último de los exjerarcas.

Las designaciones incluyen al empresario y excandidato a alcalde por Quepos, Boris Marchegianio, quien fungirá como embajador representante permanente del país ante las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

Este último tendrá por remplazo a Ana Lorena Villalobos.

La Cancillería indicó que ese equipo tendrá entre sus tareas el avance en la candidatura de la ex vicepresidenta Rebeca Grynspan para la Secretaría General de las Naciones.