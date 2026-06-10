Exministro Mario Zamora pide nuevo permiso sin goce en Defensoría: lleva 11 en 28 años

Doce días después de que fuera nombrado embajador, el exministro Mario Zamora solicitó un nuevo permiso sin goce de salario en su trabajo en la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).

Se trata de la undécima licencia que el extitular del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha solicitado en los 28 años que tiene de laborar en ese órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.

Actualmente, la gestión se mantiene bajo estudio de la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, confirmó su oficina de prensa ante consulta de Teletica.com.

La propia jerarca ya había concedido a Zamora un permiso que rigió del 11 de mayo de 2023 al 8 de mayo de 2026, tiempo en el que el funcionario integró el gabinete del entonces presidente Rodrigo Chaves (2022-2026).



Sin embargo, con el cambio de administración, Laura Fernández se inclinó por quitarlo de una de las carteras más relevantes para poner en su lugar a Gerald Campos. El abogado de profesión quedó así fuera del equipo de "la continuidad".

El propio Zamora afirmó en su momento que su nuevo rol en el Poder Ejecutivo pronto iba a ser anunciado. Fue el 27 de mayo pasado que el Consejo de Gobierno lo designó representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza.

Y tal situación fue la que motivó el nuevo permiso. De aprobarse, sería el décimo que el personero disfruta desde que entró a la Defensoría el 16 de marzo de 1998 (uno se lo rechazaron).

De hecho, el exministro se la ha pasado más afuera de la institución que dentro. Estuvo en licencias durante 15 años, mientras que cumplió sus labores en el órgano auxiliar del Congreso en 13 años.





Esos permisos le permitieron fungir en dos periodos distintos como ministro de Seguridad Pública, como viceministro de Gobernación y Policía, así como director de Migración y Extranjería. También capacitarse y atender asuntos personales.

Sobre el particular, este medio procuró conversar con Zamora el 22 de mayo anterior, pero pidió que se le contactara una vez que cumpliera sus vacaciones, el 22 de junio próximo.