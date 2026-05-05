Laura Fernández mueve sus fichas en seguridad, el principal problema de los ticos

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) tendrá un nuevo titular en la administración de Laura Fernández.

Mario Zamora quedó fuera de la cartera y su lugar lo ocupará Gerald Campos, según lo dio a conocer la mañana de este martes la presidenta electa en un acto celebrado en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

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