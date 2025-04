Gerald Campos renuncia a subdirección del OIJ

El ministro de Justicia, Gerald Campos, anunció este miércoles su renuncia a la subdirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde tiene plaza en propiedad.

La decisión llega luego de que el lunes pasado los magistrados de la Corte Plena le rechazaran su permiso para ausentarse por un año más de ese cargo para seguir delante de la cartera que dirige desde 2022.

“Nunca he negociado mis principios y valores, no me voy a dejar intimidar, por eso es que hoy, con la frente en alto, anuncio que he decidido renunciar al cargo de subdirector general del OIJ, donde estuve por 31 años”, aseveró Campos.