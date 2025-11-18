Candidatos darán a conocer propuestas en salud durante conversatorio este martes

La EXPOMED 2025, organizada por la Cámara Costarricense de la Salud, reunirá la tarde de este martes a seis candidatos presidenciales para hablar, entre otros temas, de listas de espera y acceso a medicamentos.

El conversatorio tiene confirmada la presencia de los aspirantes Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP); y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Se prevé que, durante el evento, los candidatos presenten sus propuestas para fortalecer el sistema sanitario y priorizarlo en la agenda nacional.

La actividad con los aspirantes se llevará a cabo de 4:00 a 5:30 p. m. y será transmitida por Teletica.com y sus redes sociales.

El director ejecutivo de la Cámara de la Salud, Massimo Manzi, puntualizó que la actividad no será un debate, sino un espacio de diálogo estructurado.

La conversación versará sobre el Decálogo Nacional de Salud, pero priorizará tres temas clave: listas de espera, articulación público-privada, así como costo de medicamentos y terapias.

En esa línea, Manzi señaló que se espera que los candidatos no den nuevos diagnósticos, sino que ahonden en las acciones inmediatas que valoran para avanzar en soluciones. De hecho, el decálogo en cuestión busca dar insumos técnicos para que el próximo gobierno pueda ejecutar soluciones en sus primeros 100 días en el poder.

Centro de actualización

La EXPOMED, un foro celebrado en noviembre de cada año, reúne al ecosistema sanitario público y privado para debatir los principales retos y tendencias del sector.

Este año, el evento tiene además una dimensión regional. De ahí que, en esta ocasión, la actividad se llevará a cabo con la organización líder mundial en salud digital GIMS, que desarrollará su propio encuentro centroamericano en paralelo.

La exposición inició a las 8:30 a. m. de este martes y tiene lugar en el hotel Crown Plaza Corobicí, en Mata Redonda de San José.

Se espera que a la EXPOMED 2025 asistan unos 400 representantes del sector público, privado y académico, para discutir el futuro del sistema sanitario costarricense, con énfasis en propuestas de modernización, digitalización y sostenibilidad.

Dentro de los paneles se abordarán temas como acceso a medicamentos, descentralización de servicios, innovación tecnológica y digitalización de la atención médica.

Entre los oradores destacan los viceministros Allan Mora, de Salud, y Marco Arroyo, de Hacienda. Sin embargo, también se espera la participación de una amplia representación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encabezada por el gerente médico, Alexánder Sánchez; el gerente de Logística, Esteban Vega; el director de Farmacoepdemiología, Hugo Marín; y el director de Salud Digital, Manuel Rodríguez.

La lista la completan el gerente de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Monge; así como el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), Elliot Garita.

Quienes estén interesados en asistir al foro pueden registrarse en este enlace. La entrada es gratuita.