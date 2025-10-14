EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

¿Real o IA? Herramientas para no caer en videos falsos

Le enseñamos cómo detectar contenidos manipulados y protegerse de la desinformación, en un entorno donde la línea entre verdad y ficción se vuelve cada vez más delgada.

Por Teletica.com Redacción 14 de octubre de 2025, 9:33 AM

En una era donde la tecnología avanza rápidamente, los deepfakes o videos creados con inteligencia artificial se han convertido en un fenómeno fascinante e inquietante. Estas herramientas permiten generar imágenes y discursos falsos con apariencia sorprendentemente real (repase la información en el video adjunto).

El desafío ya no es solo técnico, sino ético: ¿cómo identificar si lo que vemos en pantalla es auténtico?

El máster en Ciberseguridad, César Bravo, explica cómo detectar contenidos manipulados y protegerse de la desinformación, en un entorno donde la línea entre verdad y ficción se vuelve cada vez más delgada.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas